Почти две тысячи северян из труднодоступных деревень смогут проголосовать досрочно

Избирком Свердловской области согласовал проведение досрочного голосования на довыборах в Госдуму по Серовскому округу № 174 в труднодоступных и удаленных территориях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение было принято на сегодняшнем заседании. В общей сложности населенные пункты, жителям которых может понадобиться право на досрочное голосование, находятся в 9 муниципальных образованиях – в том числе Ивдельском, Сосьвинском, Таборинском, Свободнинском, Верхотурском и ряде других. В этих деревнях и поселках проживает 1780 избирателей. Голосование для них будет организовано 29 и 31 августа, а также 1, 5, 6 и 7 сентября.

Кроме того, в облизбирком обратилась избирательная комиссия города Качканара с просьбой открыть несколько избирательных участков 8 сентября не в 8, а в 6 часов утра. Это связано с графиком работы градообразующего предприятия. Возможность проголосовать до начала смены будет у 1200 горняков.

Екатеринбург, Серов, служба информации

Екатеринбург, Серов. Другие новости 14.08.19

В Верх-Нейвинске проверят, почему из трубы завода пошел оранжево-черный дым. / Куратор Первоуральска от ПНТЗ ушел в отставку. / Спустившись в метро, екатеринбуржцы услышали камерный оркестр (ФОТО, ВИДЕО). Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»