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Среда, 14 августа 2019, 16:03 мск

Новости Екатеринбург

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Почти две тысячи северян из труднодоступных деревень смогут проголосовать досрочно

Избирком Свердловской области согласовал проведение досрочного голосования на довыборах в Госдуму по Серовскому округу № 174 в труднодоступных и удаленных территориях.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение было принято на сегодняшнем заседании. В общей сложности населенные пункты, жителям которых может понадобиться право на досрочное голосование, находятся в 9 муниципальных образованиях – в том числе Ивдельском, Сосьвинском, Таборинском, Свободнинском, Верхотурском и ряде других. В этих деревнях и поселках проживает 1780 избирателей. Голосование для них будет организовано 29 и 31 августа, а также 1, 5, 6 и 7 сентября.

Кроме того, в облизбирком обратилась избирательная комиссия города Качканара с просьбой открыть несколько избирательных участков 8 сентября не в 8, а в 6 часов утра. Это связано с графиком работы градообразующего предприятия. Возможность проголосовать до начала смены будет у 1200 горняков.

Екатеринбург, Серов, служба информации

Екатеринбург, Серов. Другие новости 14.08.19

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