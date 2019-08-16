Более 1300 жителей Полевского третий день остаются без газа

В Полевском без газоснабжения остаются 626 частных жилых домов с населением 1 326 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, в городе продолжают устранять последствия аварии, случившейся 14 августа. По состоянию на 22:00 четверга, 15 августа, специалисты газовой службы возобновили подачу газа в 116 многоквартирных и 2 тысячи частных домов. Сегодня работы по дальнейшему подключению потребителей продолжаются.

Сообщение о повреждении газопровода высокого давления (диаметр 57 мм) на улице Красноармейской в Полевском поступило в среду в 16:40. В результате без газоснабжения остались 116 многоквартирных и 2 626 частных жилых домов с населением 19 тысяч человек. Социально значимые объекты в зону отключения не попали.

Полевской, служба информации

Полевской. Другие новости 16.08.19

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