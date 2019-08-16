Газоснабжение Полевского восстановлено после крупной аварии

Сегодня к 18:00 в Полевском восстановили подачу газа потребителям, пострадавшим из-за повреждения газопровода.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, пуск газа в дома, где не оказалось хозяев в момент работы специалистов газовой службы, будет проведен индивидуально.

Напомним, авария на газопроводе высокого давления на улице Красноармейской в Полевском произошла в среду в 16:40. В результате без газа остались 116 многоквартирных и 2 626 частных жилых домов с населением 19 тысяч человек. Социально значимые объекты в зону отключения не попали. По состоянию на вчерашний вечер большая часть работ была завершена, без газа оставалась только часть частного сектора.

Полевской, служба информации

Полевской. Другие новости 16.08.19

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