Жители Березовского и части Екатеринбурга остались без горячей воды

Жители сразу нескольких микрорайонов Екатеринбурга заметили вечером в своих домах отсутствие горячей воды. ГВС пропало на ЖБИ, Синих Камнях, частично в районе ЦПКиО.

В Свердловском филиале «Т Плюс» корреспонденту «Нового Дня» сообщили, что компания приступила к подготовке Ново-Свердловской ТЭЦ к зиме. Для обеспечения надежного и бесперебойного теплоснабжения потребителей в период холодов компания проведет работы на общую сумму 137 млн рублей. Сроки проведения работ – С 16 по 28 августа.

Для эффективного проведения работ станция полностью остановлена. Ее теплогенерирующие мощности частично заменяют Свердловская ТЭЦ, Среднеуральская ГРЭС и Гурзуфская котельная. «Возможны ограничения горячего водоснабжения потребителей в микрорайонах ЖБИ, Синие Камни, Пионерский. Горячее водоснабжение потребителей Березовского будет полностью ограничено с 16 до 28 августа», – сообщили в компании.

Специалисты стараются максимально уменьшить неудобства для жителей Екатеринбурга. По возможности горячую воду потребителям будут подключать с понедельника – вторника, но следует учитывать объём ее разбора, – отметили в «Т Плюс».

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 17.08.19

В Сухом Логу взрыв газа разрушил стену дома. Есть пострадавшие. / Уральцы собираются заспамить Тома Хэнкса ради героических пилотов А-321. / Кандидат в Госдуму Антон Шипулин забыл указать в декларации ценные бумаги на 13,5 млн рублей. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»