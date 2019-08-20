В микрорайоне Синие Камни появилась горячая вода

Энергетики восстановили горячее водоснабжение в микрорайоне Синие Камни, попавшем в зону отключения из-за подготовки Ново-Свердловской ТЭЦ к зиме.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, обеспечить подачу воды в жилые дома удалось за счет перераспределения нагрузки на магистральных сетях и наладке гидравлического режима. Специалисты дополнительно увеличили подпитку с Гурзуфской котельной, Свердловской ТЭЦ и Среднеуральской ГРЭС, и в результате этого горячая вода появилась в 106 домах.

Следующим на очереди будет микрорайон ЖБИ. Сейчас энергетики ведут работы по просчету баланса, мониторингу водоразбора и режима потребления, чтобы определить возможность подачи горячей воды.

Напомним, плановый ремонт оборудования Ново-Свердловской ТЭЦ для подготовки к отопительному сезону начался 16 августа и продлится до 28 августа. На этот период горячей воды не будет у жителей города-спутника Березовский, возможны ограничения ГВС в микрорайонах Пионерский, ЖБИ, и частично в районе ЦПКиО.

Сроки работ на ТЭЦ согласованы с администрацией города и сформированы с учетом мероприятий всего комплекса теплоснабжения Екатеринбурга.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 20.08.19

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