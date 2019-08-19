У тубдиспансера построят пешеходный переход. За три года он подорожал в 23 раза

Администрация Екатеринбурга проводит аукцион по строительству надземного пешеходного перехода на дублере Сибирского тракта, у тубдиспансера. Эти работы несколько лет переносились, а стоимость строительства из года в год росла. В 2017 году пешеходник оценили в 2,9 млн рублей, а теперь за него заплатят 67 миллионов.

Документация к закупке была опубликована сегодня. Согласно техзаданию, работы рассчитаны на два года. В 2019 году подрядчик должен будет построить пролеты, опоры, лестничные сходы, лифтовую шахту, сделать насыпь от автодороги, заняться водопропускными трубами – и все это в срок с сентября до декабря. В следующем году сделают навес, восстановят дорожное полотно и обочину, установят лифт, проведут отопление, электричество внутреннее и наружное и смонтируют устройства для связи с диспетчером, займутся отделкой. Отметим, отделочные работы составляют солидную часть расходов на пешеходный переход. Для сравнения: «устройство опор, устройство пролетных строений, устройство опор лестничных сходов, устройство лифтовой шахты» – почти 20 млн, «устройство лестничных сходов, устройство навеса перекрытия, установка лифта» – 13,8 млн, а «архитектурно-отделочные работы надземного пешеходного перехода» – 14 млн.

Максимальная цена контракта – 67 миллионов 141 тысяча рублей. Рабочая документация составлена на основании проектной документации и изысканий, выполненных ОАО «Уралгипротранс» в 2015 году. Он опубликован на сайте организации и сразу включал в себя и лифты, и освещение, и гранитные плиты на лестницах. После администрация заказывала проверки проекта и достоверности определения сметной стоимости.

Строительство этого пешеходного перехода заложено в муниципальную программу по улучшению благоустройства города на 2017-2020 годы. За эти годы несколько раз выходили постановления, меняющие стоимость строительства. В 2017 году расходы на строительство и создание проектно-сметной документации оценивали в 2,9 млн рублей (большую часть денег предполагалось потратить в 2017). В декабре 2018 года было подписано постановление, согласно которому на «Строительство надземного пешеходного перехода через дублер Сибирского тракта в районе переулка Кустового, в том числе проектно-изыскательские работы» до 2020 года требовалось потратить 10,6 млн. В июне этого года было подписано новое постановление с корректировками – 10,2 миллиона за четыре года. Причем на 2019 и 2020 годы – по 3,9 и 3,5 млн рублей соответственно. Согласно опубликованной сегодня документации, за работы в 2019 году администрация города заплатит 46,6 млн рублей, в 2020 году – 20,5 млн рублей.

«Новый День» обратился в пресс-службу администрации Екатеринбурга за комментарием, однако на момент выхода публикации он получен не был.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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