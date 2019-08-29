Власти Екатеринбурга нашли строителя пешеходного перехода, который за три года подорожал в 23 раза

Строить надземный пешеходный переход на дублере Сибирского тракта у тубдиспансера будет ООО «ПромГражданСтрой». Только эта заявка по итогам аукциона соответствует всем требованиям. Администрация города предлагала 67,1 млн рублей, подрядчик снизил цену до 59,8 млн.

Работы продлятся два года, в 2019 году подрядчик должен будет построить пролеты, опоры, лестничные сходы, лифтовую шахту, сделать насыпь от автодороги, заняться водопропускными трубами – и все это в срок с сентября до декабря. В следующем году сделают навес, восстановят дорожное полотно и обочину, установят лифт, проведут отопление, электричество внутреннее и наружное и смонтируют устройства для связи с диспетчером, займутся отделкой. Значительную часть средств потратят на отделку перехода – около 14 млн рублей по смете.

Этот надземный пешеходный переход власти планировали построить еще в 2015 году, он попал в муниципальную программу по благоустройству города на 2017-2020 годы. За эти годы несколько раз выходили постановления, меняющие стоимость строительства: к примеру, в 2017 году власти насчитали, что строительство на все годы в сумме потребует 2,9 млн, в 2018 пересчитали – требовалось уже 10,6 млн. Зампредседателя комитета по благоустройству Виктор Юровицкий пояснил, что такие суммы хоть и закладывались в бюджет, но реальными не были, так как объективную стоимость считали по отдельному госконтракту. Такое расхождение в цифрах он объяснил необходимостью включить пешеходный переход в программу.

Ранее торги по строительству ни разу не проводились. В 2015 году администрация выбирала подрядчика по созданию проектно-сметной документации: в первый раз в названии лота с требованиями по разработке документации указали «Строительство», никто не заявился, и за ту же сумму провели второй аукцион – его выиграл ОАО «Уралгипротранс». Именно по этим документам и начнется проектирование.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 29.08.19

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