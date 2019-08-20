Правозащитнику из Екатеринбурга присудили обязательные работы за посты о московских митингах

В Ленинском районном суде вынесли решение по делу Сергея Тиунова – его признали виновным в повторном нарушении порядка проведения митинга (ч.8 ст. 20.2 КоАП РФ) из-за поста в «Фейсбуке». Активист должен будет отработать на государство 100 часов. «В суде его причастность к этому посту не была доказана, аккаунт не был идентифицирован, а он сам взял 51 статью, не подтвердил, что писал пост. но не смотря на это судья вынес такое решение»,– рассказала активист движения «Екатеринбург за свободу» Елена Парий. Сергей Тиунов заявил корреспонденту РИА Новый день, что отрабатывать не собирается: «Отрабатывать не буду, я на суде это говорил, никогда не отрабатываю и штрафы не плачу, не сотрудничаю с жуликами и ворами». Он также отметил, что на его взгляд, такое решение фактически оправдательный приговор, но решение будет оспаривать, так как считает его незаконным. Напомним, Тиунов 28 июля оставил на своей странице в «Фейсбуке» пост с призывом поддержать акцию протеста в Москве 3 августа. Сегодня утром его задержали и увезли в суд, в протоколе было отмечено, что он «организовал оповещение» на личной странице, где 635 подписчиков, он «получил одобрение от 34 подписчиков», шесть человек сделали репосты.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 20.08.19

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