Полиция заплатит активисту за отсутствие бритвы и приватности в туалете во время ареста

МВД РФ и Управление МВД России по Екатеринбургу компенсируют екатеринбуржцу моральный вред, причиненный некомфортными условиями пребывания в спецприемнике. Активист Сергей Тиунов подал соответствующий иск, и судья Ленинского районного суда Ольга Степкина требования удовлетворила.

«Ленинский районный суд г. Екатеринбурга присудил 10 000 руб. в счёт компенсации морального вреда за нарушение условий содержания при отбытии адм. ареста: нет горячей воды, не предоставление бритвы, отсутствие приватности туалета, отказ в передаче чая и т.д.", – сообщил Тиунов в фейсбуке. Помощник председателя суда Людмила Вотинцева подтвердила «Новому Дню»: за ненадлежащие условия содержания в спецприемнике Тиунов получит 10 тысяч рублей.

Сергей Тиунов – постоянный участник протестных акций в Екатеринбурге, и его часто задерживают. Сам он говорит, что из принципа не оплачивает штрафы и не отрабатывает часы, присужденные за активизм. Летом прошлого года его осудили из-за забывчивости министерства общественной безопасности. Он подавал уведомление, но там ответили на день позже положенного срока. Правозащитник посчитал, что раз ответа в положенный срок не было, акция согласована – МОБ, а впоследствии и суд, посчитали иначе и признали акцию незаконной.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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