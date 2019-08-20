Задержанный за пост о московских митингах правозащитник: мне дадут 30 суток

Правозащитник Сергей Тиунов, которого задержали за пост в соцсети, уверен, что его признают виновным и назначат максимальное наказание по ч. 8 ст. 20.2 КОАП – 30 суток.

Сегодня в Ленинском районном суде начали рассматривать дело активиста Сергея Тиунова. Его задержали за пост, сделанный 28 июля. В сообщении Тиунов призывал поддержать москвичей 3 августа – приехать на митинг в Москву или устроить акцию в своем городе. Как указано в протоколе, он имел умысел на «привлечение большого количества граждан» к участию в этом митинге, «организовал на своей личной странице в социальной сети Facebook с количеством подписчиков 635 человек оповещение [...] а также провел предварительную агитацию». Уточняется, что «получил одобрение от 34 подписчиков», шесть человек сделали репосты. Напомним, 3 августа в Москве по данным ОВД-инфо задержали более тысячи человек.

«Мне дадут 30 суток, уверен. Сегодня был у себя в саду, приехали Светлана Бабинова (майор полиции), другие полицейские, повезли в суд, Телефон пока при мне, технику не забрали», – рассказал активист. Его судят по статье о повторном нарушении организации мероприятия, 8 июля он получил пять суток после акции за отставку губернатора – он уверен, что наказали его незаконно. Тиунов подавал уведомление в министерство общественной безопасности, но там ответили на день позже положенного срока. Правозащитник посчитал, что раз ответа в положенный срок не было, акция согласована – МОБ, а впоследствии и суд, посчитали иначе и признали акцию незаконной. Это решение он оспаривает. «Если отменят то решение, то и сегодняшнее дело нужно будет отменять, потому что судят за повторное нарушение, а повторного не будет», – уверен Сергей Тиунов.

В Ленинском районном суде сейчас объявлен перерыв, к рассмотрению дела судья вернется в 17-00. Во время перерыва на активиста составили протокол за неуважение к суду. «Шашкин (судья) спросил: имеет ли Сергей Юрьевич отвод суду, на что Тиунов ответил, что он может заявить отвод только всей судебной системе Российской Федерации, а тот или иной суд не имеет никакого значения. На что Шашкин прореагировал достаточно бурно и объявил перерыв на 5 минут. Во время перерыва на Сергея Тиунова составили протокол за неуважение к судье», – описала ситуацию в «Фейсбуке» активист движения «Екатеринбург за свободу» Елена Парий.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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