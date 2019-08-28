Эсеры передумали снимать с выборов Антона Шипулина по просьбе спортсменов

Кандидат в депутаты Госдумы от «Справедливой России» Алексей Коровкин отозвал из Верховного суда апелляционную жалобу о снятии с выборов своего конкурента из «Единой России» – звездного биатлониста Антона Шипулина. Как сообщили в пресс-службе СР, решение было принято из-за коллективного обращения «ряда заслуженных спортсменов Урала и России». Коллеги Шипулина просили «не использовать, возможно, имеющийся, но все-таки формальный повод для резонансных судебных тяжб, которые могут нанести вред репутации не столько кандидата в депутаты, сколько именно олимпийского чемпиона России, а значит, и стране в целом».

Получить оперативный комментарий Алексея Коровкина «Новому Дню» не удалось – его телефон не отвечает. Пресс-служба партии приводит следующий комментарий кандидата: «Мы не сутяжники. Если он (Шипулин) действительно продал иностранные акции, остальное не так важно. Я против того, чтобы лишать людей выбора. Главной целью моей избирательной кампании было не судиться с Шипулиным, а привлечь внимание к проблеме здравоохранения на севере Урала».

Отмечается, что решение Коровкина вызвало споры среди партийцев, но руководитель свердловского отделения «Справедливой России» Андрей Кузнецов одобрил поступок кандидата.

Напомним, фельдшер из Новой Ляли Алексей Коровкин обвинил своего конкурента Антона Шипулина в том, что на момент регистрации в избиркоме тот владел иностранными ценными бумагами, что запрещено законом и является основанием для снятия с выборов. Дело рассматривал Свердловский областной суд. Защите спортсмена удалось доказать, что Шипулин избавился от этих активов еще до 22 июля. После заседания олимпийский чемпион признался журналистам, что допустил ошибку по незнанию: «Я раньше никогда таких деклараций не подавал, не знал каких-то тонкостей, но у меня никогда не было умысла что-то скрывать. Я полностью беру на себя ответственность за эту ошибку».

Сам Алексей Коровкин не принимал участия в этом судебном заседании, но впоследствии пытался оспорить данное решение в Верховном суде.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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