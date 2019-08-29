КРСУ заплатит более 10 млн рублей за помощь в налаживании контактов с бизнесом

Корпорация развития Среднего Урала заключила договор на сумму 10 млн 100 тысяч рублей, чтобы ей помогли найти общий язык с предпринимательским сообществом. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», полностью задание звучит так: «Выполнение исследовательской работы на тему: «Разработка стратегии повышения инвестиционной привлекательности Свердловской области и взаимодействия с предпринимательским сообществом на период 2019-2020 гг.». Победителем признано ООО «Паблисити Консультационная Группа» из Москвы, гендиректор – Дмитрий Доровский. По данным системы Seldon Basis, услугами компании ранее пользовались Агентство развития и инвестиций Омской области, Роскомнадзор, Агентство Республики Коми по туризму и другие.

Напомним, недавно губернатор Евгений Куйвашев подписал «Инвестиционную стратегию Свердловской области до 2035 года». Цифры там заложены весьма оптимистичные. Целевые показатели по инвестициям в основной капитал региона таковы: 2024 год – от 552 до 677 млрд рублей, 2030 год – от 853 млрд рублей до 1 трлн 90 млрд, 2035 год – от 1 трлн 222 млрд рублей до 2 трлн 85 млрд рублей. Достичь этого планируется за счет реализации в регионе крупных инвестиционных проектов. Для этого, соответственно, требуется привлечь в регион крупных инвесторов, а также средства из федерального бюджета. Заниматься этим должны привычная свердловчанам КРСУ, вновь созданное Агентство по привлечению инвестиций и мининвест. Пока, впрочем, дела идут не очень хорошо: инвестиции в основной капитал области непрерывно снижаются с 2014 года.

Екатеринбург, служба информации

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