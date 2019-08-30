В Екатеринбурге еще один участок официально переведут под церковную застройку

Глава Екатеринбурга Александр Высокинский назначил общественные обсуждения по переводу еще одного земельного участка под строительство объектов религиозного назначения.

В постановлении, опубликованном на сайте администрации, говорится, что речь идет об участке с кадастровым номером 66:41:0109062:10 (Орджоникидзевский район, улица Чуцкаева). Сейчас земля находится в границах территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной жилой застройки городского типа). Графические материалы будут размещены в фойе и на сайте мэрии с 6 сентября. Предложения от граждан принимаются до 20 сентября.

Напомним, сейчас в этом квартале находится новый храм Рождества Иоанна Предтечи, построенный летом этого года неподалеку от старого, который размещался по адресу пр. Космонавтов, 184. Старый храм был построен силами общины в 2005 году на основе ветхого здания советского клуба, которое, по мнению строителей, восстановлению не подлежало. Потом старое здание оказалось на пути строительства трамвайной линии из Екатеринбурга в Верхнюю Пышму.

Екатеринбург, служба информации

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