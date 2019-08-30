Куйвашев обещал выбрать символ Универсиады-2023 максимально открыто

Символ Универсиады-2023 будет создаваться с участием «широкой общественности».

Как сообщили РИА «Новый День» в ДИПе, об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев. «Предлагаю привлечь к этой задаче широкую общественность. Считаю, символика турнира должна учитывать специфику нашего региона», – сказал он. Детали проведения кампании и ее сроки будут определены и оглашены в ближайшее время.

Напомним, до сих пор символы для международных событий Свердловская область выбирала не очень удачно. Например, для продвижения заявки на «Экспо-2025» в Екатеринбурге выбрали матрешку с закрытыми глазами и ртом, завязанным шарфом. Матрешка – победитель конкурса, кроме того, была зимняя – помимо шарфа, на изображении фигуры открывалась дверь в зиму, а «Экспо», заявку на которую область проиграла, будет проходить летом. Еще один нюанс – скандинавский орнамент на шарфе матрешки. Кроме того, восьмиконечная звезда, на которую похожи снежинки, – это символ Азербайджана, который был конкурентом России по заявке.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.08.19

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