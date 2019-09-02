«Автомобилист» начнет новый сезон домашним матчем против «Северстали»

Сегодня в Екатеринбурге пройдет первый матч ХК «Автомобилист» в новом сезоне. Игра начнется в 19:00 на льду КРК «Уралец». Соперником екатеринбуржцев станет череповецкая «Северсталь».

Отметим, что последние пять встреч двух команд заканчивались победой уральцев, до этого беспроигрышная серия «Северстали» против «Автомобилиста» длилась семь игр.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 02.09.19

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