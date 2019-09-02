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Понедельник, 2 сентября 2019, 08:46 мск

Новости Екатеринбург

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«Автомобилист» начнет новый сезон домашним матчем против «Северстали»

Сегодня в Екатеринбурге пройдет первый матч ХК «Автомобилист» в новом сезоне. Игра начнется в 19:00 на льду КРК «Уралец». Соперником екатеринбуржцев станет череповецкая «Северсталь».

Отметим, что последние пять встреч двух команд заканчивались победой уральцев, до этого беспроигрышная серия «Северстали» против «Автомобилиста» длилась семь игр.

Екатеринбург, Елена Сычева

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Метки / ХК «Автомобилист»

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Екатеринбург, Урал, Россия, Спорт, ХК «Автомобилист»,