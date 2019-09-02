Мэр Березовского поборется за свое кресло с авторитетом из ЛДПР, тамадой и чиновником

Завершился прием документов от желающих участвовать в конкурсе на замещение должности главы Березовского городского округа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии, в конкурсе будут участвовать шесть человек. Первым подал документы действующий мэр Евгений Писцов, который руководит городом уже восемь лет.

У мэра – пять соперников. Это руководитель предприятия «Горсвет» Эдуард Топорищев, руководитель местной ячейки ЛДПР Игорь Поворознюк, который работает в ООО «Авторитет», помощник депутата Госдумы Дмитрия Ионина Василий Смолин, директор свадебного агентства «Вишенки» Алина Галимова и руководитель отдела инвестиционного развития администрации БГО Артур Садреев.

Первый этап конкурса пройдет с 3 по 16 сентября, дата второго этапа будет назначена позже.

Березовский, Евгения Вирачева

Березовский. Другие новости 02.09.19

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