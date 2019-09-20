Комиссия представит Березовской думе 6 кандидатов в мэры, а рекомендует – одного

В Березовском завершила свою работу конкурсная комиссия по отбору кандидатов на пост главы города. По итогам этого процесса было решено представить депутатам гордумы шесть претендентов, а рекомендовать к избранию – только одного.

Как сообщили РИА «Новый День» в думе, по итогам второго тура депутатам будет представлены все шесть участников. Это руководитель предприятия «Горсвет» Эдуард Топорищев, руководитель местной ячейки ЛДПР Игорь Поворознюк, который работает в ООО «Авторитет», помощник депутата Госдумы Дмитрия Ионина Василий Смолин, директор свадебного агентства «Вишенки» Алина Галимова, руководитель отдела инвестиционного развития администрации БГО Артур Садреев и действующий мэр Евгений Писцов. Члены комиссии рекомендуют депутатам снова выбрать Писцова. Заседание состоится 17 октября.

Напомним, Евгений Писцов руководит городом непрерывно с декабря 2011 года.

Березовский, служба информации

Березовский. Другие новости 20.09.19

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