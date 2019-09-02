В выходные на Уралмаше проголосовали 29 человек

В субботу и воскресенье число жителей Орджоникидзевского округа, желающих досрочно принять участие в выборах депутата заксо, увеличилось.

Как сообщили РИА «Новый День» в окружном избиркоме, в субботу, 31 августа, проголосовали 17 человек, в воскресенье, 1 сентября – 12. Вместе с теми, кто пришел на участки в рабочие дни, их насчитывается уже 58. Хотя досрочная явка – пока все равно на грани статистической погрешности, так как всего в округе проживает 146 438 избирателей. Напомним, уже в это воскресенье, 8 сентября, в Орджоникидзевском избирательном округе выберут недостающего депутата заксобрания. В выборах участвуют пять кандидатов: единоросс Владимир Смирнов, «яблочник» Дмитрий Головин, коммунист Андрей Пиняжин, кандидат от ЛДПР Александр Каптюг и эсер Дмитрий Бондарев.

Также 8 сентября выберут депутата Госдумы по Серовскому одномандатному округу, который охватывает почти весь север Свердловской области. Здесь тоже началось досрочное голосование – в удаленных и труднодоступных местностях. По состоянию на сегодняшний день проголосовали уже 112 человек. В этих выборах, напомним, участвуют семь кандидатов: Антон Шипулин от ЕР, эсер Алексей Коровкин, кандидат от КПРФ Габбас Даутов, «сокол Жириновского» Евгения Чудновец, Игорь Рузаков («Зеленые»), «Коммунист России» Дмитрий Зенов и яблочница Ирина Скачкова.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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