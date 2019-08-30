За год уралмашевцы утратили интерес к досрочному голосованию

За два дня, 28 и 29 августа, правом проголосовать досрочно на довыборах депутата областного заксо от Орджоникидзевского района воспользовались всего 20 человек.

Как сообщили РИА «Новый День» в окружном избиркоме, в первый день пришло 11 человек, во второй – девять. Всего же в Орджоникидзевском избирательном округе зарегистрировано 146 438 избирателей. Добавим, досрочное голосование проводится в будние дни с 16-00 до 20-00, в выходные – с 10-00 до 14-00. Причины должны быть уважительными: командировка, отпуск или болезнь. Последний днем досрочного голосования станет 7 сентября.

Напомним, год назад, когда в Екатеринбурге выбирали новую городскую думу, тенденция была совсем другая. Избиратели досрочно шли на участки по всему городу, но наиболее активными были именно жители Уралмаша и Эльмаша, на территории которых были расположены три одномандатных округа. По состоянию на 31 августа 2018 года на избирательных участках Орджоникидзевского района досрочно проголосовали 1 300 человек, или 0,68 % от всего числа избирателей района, а к 3 сентября явка перевалила за 1%. Это даже привлекло внимание избиркома, так как могло быть косвенным признаком нарушений – подкупов или подвозов избирателей. Добавим, вчера в Свердловской области началось досрочное голосование по довыборам депутата Госдумы по Серовскому округу в труднодоступных и отдаленных территориях.

В целом здесь досрочно смогут проголосовать 54 населенных пункта в 9 муниципальных образованиях, или 1780 человек.

Екатеринбург, служба информации

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