Гордума Екатеринбурга выходит с каникул, чтобы окончательно решить вопрос с опросом по храму

Екатеринбургские депутаты приступают к работе после летних каникул. На этой неделе в городской думе состоятся заседания шести постоянных комиссий, а также собрание рабочей группы для подготовки опроса жителей по выбору места для храма святой Екатерины.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», завтра народные избранники заслушают отчет городской полиции о состоянии уличной преступности и доклад о деятельности земельного комитета мэрии.

В среду, 4 сентября, комиссия по МСУ рассмотрит кандидатуры на должность аудитора счетной палаты Екатеринбурга и проект обновленного положения о проведении городского опроса. Комиссия по образованию подведет итоги подготовки школ к новому учебному году, а комиссия по соцзащите заслушает доклад начальника горздрава Дениса Демидова о строительстве поликлиники ДГБ № 15 на Уралмаше. В четверг, 5 сентября, бюджетная комиссия рассмотрит отчет об исполнении городского бюджета в первом полугодии 2019 года. Напомним, весной бюджетные споры в городской думе привели к тому, что депутаты отказались одобрять первый мэрский отчет Александра Высокинского.

По планам первое заседание осенней сессии думы Екатеринбурга состоится 10 сентября. На нем депутаты должны определиться с процедурой опроса жителей.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 02.09.19

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