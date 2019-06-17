Екатеринбургские депутаты поймали кураж: бюджетные поправки приняты, но с оговоркой

В гордуме Екатеринбурга прошло совместное заседание комиссий по бюджету и местному самоуправлению, где повторно рассмотрели корректировку городской казны на 2019 год. После пятничных переговоров с мэром Александром Высокинским депутаты предварительно одобрили бюджетные поправки, но обсуждение не было гладким. Часть избранников по-прежнему требуют от мэрии «закрыть» расходы на городской медиа-холдинг.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по просьбе депутатов администрация исключила из проекта бюджетных поправок 120 миллионов рублей, которые ранее предполагалось потратить на музей-памятник труженикам тыла, печать районных газет и создание городской видеостудии. Таким образом, общие расходы на СМИ в уточненном проекте бюджета составили 104 миллиона рублей. Как пояснила начальник финансового департамента Анна Турунцева, из дополнительных средств будут направлены 2 миллиона рублей на создание сайта для интернет-голосования горожан, и 7,5 миллиона рублей на закупку нового оборудования для радиостанции «Город», которое должно окупиться за восемь месяцев. Остальные деньги в части медиа-холдинга запланированы на выпуск городского «Вестника», где публикуются нормативно-правовые акты. Сейчас эта газета печатается на принтере тиражом всего в 300 экземпляров и распространяется только в здании мэрии.

Несмотря на внесенные поправки, многие депутаты вновь принялись критиковать инициативу городской администрации, словно переговоров с мэром и не было. Константин Киселев заявил, что не понимает, зачем администрация создает юридическое лицо МАУ «Город» (тот самый медиахолдинг), так как функции будущего учреждения не прописаны. Михаил Вечкензин заявил, что городское радио неэффективно и тратить на него деньги нельзя. Александр Колесников предложил вообще исключить из бюджета все расходы на медиахолдинг. Александр Караваев упрекнул чиновников, что они даже после пятничных переговоров оставили в финансовом документе спорные моменты.

Вице-мэр Александр Ковальчик, явно опешив от такого развития событий, попытался успокоить народных избранников: «В пятницу вечером после встречи депутатов с главой города была проведена колоссальная работа. Мы исключили 120 миллионов, хотя было достаточно трудно вычистить эти расходные статьи. У нас было ощущение, что мы выполнили пожелание депутатов. Я говорю это абсолютно открыто».

«Значит, нам нужно было точнее формулировать наши вопросы», – решили члены комиссии и приступили к голосованию. Но и в этом процессе возникла заминка. Дмитрий Сергин внес поправку, чтобы в расходной статье «СМИ» оставить только деньги на развитие радио и интернет-сайта, а остальное убрать. «А что именно убрать?» – осторожно поинтересовалась вице-мэр по финансам Марина Адрусь. «Все остальное. Не знаю, что там», – отрезал Сергин. Другие депутаты переглянулись, но проголосовали против предложения коллеги. В итоге две комиссии поддержали проект бюджетных изменений в том виде, в каком его представила администрация города, но в протоколе осталось замечание Киселева по поводу создания юрлица медиа-холдинга. Решающее голосование думы состоится 21 июня на внеочередном заседании.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Екатеринбург. Другие новости 17.06.19

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