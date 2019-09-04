Завтра Асбест простится с бывшим мэром Андреем Холзаковым

Завтра, 5 сентября, Асбест простится с бывшим главой города – председателем городской думы Андреем Холзаковым, который скончался 2 сентября на 58-м году жизни.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Федерации профсоюзов Свердловской области, прощание состоится 5 сентября в 12 часов в храме во имя равноапостольного Великого князя Владимира (Асбест, ул. Ладыженского, 32).

Андрей Холзаков (слева)

Андрей Холзаков почти всю жизнь проработал на комбинате «Ураласбест», – токарем, замначальника цеха, руководителем профсоюза. В 2014 году был избран главой города – председателем городской думы. В июле 2015 года Андрей Холзаков по поручению думы вручил сити-менеджеру Асбеста Владимиру Суслопарову уведомление о расторжении контракта. А весной 2017 года сам подал в отставку, после чего вернулся на комбинат. С 2017 года двуглавая система власти в Асбесте упразднена.

Асбест, служба информации

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