Почти 2 тысячи избирателей Серовского округа захотели голосовать в других городах

На дополнительных выборах депутата Госдумы по Серовскому округу № 174 подано 1 894 заявления о голосовании по месту нахождения, а не по месту регистрации.

Об этом сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облизбиркома. Там также напомнили, что сегодня – последний день, когда можно подать заявление о голосовании по месту нахождения через портал госуслуг, ТИК, УИК и МФЦ. С 5 сентября оформить заявку избиратели будут вправе только в своей УИК, по месту регистрации. Напомним, территория приема заявлений ограничена зоной одномандатного округа № 174. То есть избиратель сможет воспользоваться этой возможностью, если он прописан, например, в Сосьве, а в день выборов будет находиться в Серове или Тавде.

Кроме того, сегодня завершается прием заявлений о голосовании на цифровых участках в Москве. С той лишь разницей, что подать их можно только через портал госуслуг. Избиратель выбирает участок для голосования – их перечень утвержден, – 8 сентября приходит на него с паспортом и голосует.

Серов, служба информации

Серов. Другие новости 04.09.19

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