Уроженцев Серова пустят проголосовать на 30 цифровых избирательных участках в Москве

Жители Серовского городского округа смогут проголосовать за кандидата в Госдуму на тридцати цифровых избирательных участках в Москве.

Перечень этих участков опубликован на сайте ЦИК РФ.

Цифровые избирательные участки – новшество этой кампании, которое позволяет голосовать жителям регионов страны, находящихся в Москве. Несмотря на название, поставить галочку по сети нельзя, необходимо на участок прийти. Избирателю, который в день выборов окажется в столице, необходимо заранее, с 24 июля по 4 сентября подать заявление через портал госуслуг. После подачи и проверки заявления избирателя включат в список избирателей на цифровом участке и исключат из списка голосующих по месту жительства. В день выборов необходимо прийти на один из 30 цифровых избирательных участков и проголосовать через специальный терминал. Традиционные для участков комиссия и наблюдатели на участках будут присутствовать. Фактически внешне все будет происходить, как и при традиционном голосовании, с той лишь разницей, что галочку можно будет поставить не ручкой на бумаге, а телефоном в терминале.

Идея внедрения цифровых избирательных участков была в России воспринята неоднозначно. В числе аргументов против – защита персональных данных, равный доступ к контролю за работой системы всех политических сил и вероятность того, что таким образом будет легче контролировать, за кого проголосовал конкретный избиратель.

Серов, Москва, служба информации

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