В день выборов свердловчане смогут проголосовать на цифровых участках Москвы

Свердловская область примет участие в федеральном эксперименте по внедрению электронных выборов. В Москве будут созданы 30 цифровых участков, на которых смогут проголосовать жители 16 регионов, в том числе избиратели Серовского округа, где пройдут довыборы депутата Госдумы.

Как сообщил председатель областной избирательной комиссии Владимир Русинов, новой технологией смогут воспользоваться жители 21 муниципалитета Серовского округа, которые в день выборов 8 сентября будут находиться в Москве. Для этого им необходимо с 24 июля по 4 сентября подать заявление через портал госуслуг. Голосование будет проходить на специальных цифровых терминалах.

В единый день голосования 8 сентября в Свердловской области состоятся дополнительные выборы депутата Государственной думы по Серовскому одномандатному округу № 174, депутата заксобрания Свердловской области по Орджоникидзевскому одномандатному округу № 11, а также выборы представительных органов семи муниципалитетов. В выборах всех уровней смогут принять участие около 608 тысяч избирателей Свердловской области, голосование пройдет на территории 27 муниципалитетов, напомнили в пресс-службе облизбиркома.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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