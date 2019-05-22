«Ужесточение административной диктатуры»: Мосгордума одобрила эксперимент по электронному голосованию на выборах

Сегодня Московская городская дума (МГД) приняла во втором окончательном чтении резонансный закон о дистанционном электронном голосовании на выборах депутатов столичного парламента, которые пройдут 8 сентября. Как передает корреспондент РИА «Новый День», представители оппозиции назвали это решение «ужесточением административной диктатуры» и нарушением прав граждан.

Председатель комиссии МГД по государственному строительству и местному самоуправлению, депутат от фракции «Единая Россия» Александр Семенников, комментируя документ, заверил, что эксперимент с электронным голосованием будет проводиться только в трех избирательных округах и не навязывается гражданам.

«Фундаментальным является то, что опция по электронному голосованию – это дополнительная опция. Любой человек, который сомневается, не доверяет, у которого нет технических возможностей использования дистанционного электронного голосования – для него ничего не меняется. Он может прийти на участок и проголосовать, главное конституционное право человеку гарантированно, система не навязывается», – сказал Семенников.

Председатель Московской городской избирательной комиссии (МГИК) Валентин Горбунов, представляя документ, подчеркнул, что он разработан в связи с рассмотрением Госдумой федерального закона «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва».

Он также сообщил, что в документ было внесено несколько поправок. В частности, уточняется, что в состав комиссии по дистанционному электронному голосованию будет входить от 9 до 14 человек, а срок подачи избирателями заявлений начинается за 45 дней до дня выборов.

В то же время, оппозиция заявила о том, что принятие данного закона недопустимо. В частности, глава фракции КПРФ в Мосгордуме Леонид Зюганов напомнил, что другие страны мира, в том числе Запад, отказываются от внедрения электронного голосования, а для России подобное нововведение окажется вредным.

«Мы считаем данную инициативу крайне вредной для нашего города. Более того, подавляющее большинство перспективно развивающихся стран, такие как Англия, Норвегия, Франция, Австралия, отказались от внедрения системы по причине невозможности обеспечить реализацию таких базовых принципов, как тайное голосование, защита персональных данных и равный доступ к контролю за работой системы всех политических сил. Мы будем голосовать против», – подчеркнул Зюганов.

Депутат Мосгордумы от КПРФ Николай Зубрилин со своей стороны заявил, что электронное голосование нарушает права граждан. «Я считаю, что такой закон является дальнейшим усилением административной диктатуры в городе Москве и ужесточением избирательного законодательства, которое ущемляет права граждан, права человека, права избирателя. Я считаю, что голосовать за такой закон невозможно», – сказал он.

Еще одному депутату от фракции КПРФ Елене Шуваловой, которая утром вышла с одиночным пикетом против принятия закона о проведении эксперимента просто запретили выступать на заседании. «Беспредел! Только что Мосгордума на своём пленарном заседании приняла неадекватные нововведения в избирательное законодательство – об организации электронного голосования и о голосовании вахтовым методом. Чтобы я не смогла озвучить с трибуны Думы протест москвичей, депутаты-«единороссы» вынесли мне порицание и лишили слова до конца заседания», – заявила Шувалова в комментарии на своей странице в «Фейсбуке».

Как сообщал РИА «Новый День», нижняя палата российского парламента, а затем и Совет Федерации утвердили закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму 8 сентября 2019 года. Тем не менее, сегодня москвичи встретили депутатов столичного парламента одиночными пикетами. Шувалова пришла на пикет с похоронным венком и табличкой «Протест против антиконституционных введений в избирательное законодательство».

Примечательно, что на сайте Мосгордумы уже появилось сообщение о том, что Москва вступает в «эпоху цифрового голосования».

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 22.05.19

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