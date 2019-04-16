Безопасностью электронного голосования в Москве займутся граждане Мальты

Безопасность технологии электронного голосования на сентябрьских выборах в Мосгордуму в случае одобрения Госдумой соответствующего законопроекта будет обеспечена «Лабораторией Касперского». Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила представлявшая документ депутат Госдумы от Единой России»» Ирина Белых, выступая сегодня на пленарном заседании нижней палаты парламента.

Вопрос о безопасности технологий голосования задал депутат от КПРФ Денис Парфенов. Он напомнил, что ранее на совещании рабочей группы при Мосгоризбиркоме прозвучало, что для защиты системы дистанционного голосования планируется применять технологию блокчейн. «Вы это подтверждаете? – обратился он к Белых. – Какой именно блокчейн будет использован? И какой организации планируется поручить разработку?»

«Я подтверждаю, – заявила в ответ Белых. – Этот защищенный контур, действительно, контур блокчейн. Пока за техническое обеспечение отвечает департамент информационных технологий [города Москвы], за безопасность – «Лаборатория Касперского».

Эти слова спровоцировали новые вопросы представителей думской оппозиции. «Как обеспечить доверие к выборам, если безопасность обеспечивает компания, большая часть менеджмента которой купила мальтийское коммерческое гражданство?» – поинтересовался депутат-коммунист Николай Коломейцев. В ответ «единоросс» Александр Грибов заявил, что не видит никакой взаимосвязи между этими вещами и подчеркнул, что не обладает экспертной информацией в этой сфере. «Мы смотрим на техническую сторону вопроса», – заверил он.

Законопроект о проведении эксперимента в Москве, предполагающий внедрение электронного голосования на выборах в Мосгордуму 8 сентября 2019 года, проходит сегодня первое чтение в Государственной думе. Ярыми сторонниками идеи при обсуждении показали себя депутаты от «Единой России». Представители оппозиционных фракций весьма скептически восприняли заявления об исключении фальсификаций и манипуляций при электронном голосовании.

Ранее стало известно, что депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова призвала жителей столицы обратиться с письмами к спикеру столичного парламента Алексею Шапошникову с требованием не допустить проведения эксперимента с электронным голосованием, поскольку он угрожает национальной безопасности России.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 16.04.19

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