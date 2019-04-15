Спикеру Мосгордумы принесут мешки с письмами – о подрыве госбезопасности страны

В четверг, 18 апреля, жители российской столицы намерены «взять в осаду» Московскую городскую думу, чтобы лично передать спикеру столичного парламента Алексею Шапошникову свои требования не допустить электронного голосования на сентябрьских выборах. Такой способ волеизъявления они считают «подрывающим государственную безопасность» и способствующим фальсификациям голосов избирателей. Депутат МГД от КПРФ Елена Шувалова уже призвала москвичей «единодушно прийти в 9:00 на Страстной бульвар,15».

«18 апреля в 9 часов утра мы подаем письма протеста в Московскую городскую Думу против электронного голосования, – объявила Шувалова на своих страницах в соцсетях. – Уверены – если будет введено электронное голосование, нам не оставят ни малейшей возможности прихода к власти с помощью выборов. Интернет не проверишь никак. Доменный корень сайтов – в США. Заявленные митинги проводить не дают, поэтому у нас единственная возможность протеста – коллективная сдача писем».

Депутат призвала своих сторонников также прийти с письмами против введения электронного голосования, и даже опубликовала пример такого обращения на имя Шапошникова.

«Требуем сделать всё, чтобы не допустить принятия закона и иных правовых актов, которые бы вводили в Москве, России электронное голосование, – говорится в заявлении. – Мы возмущены попытками экспериментировать над народным волеизъявлением, тем более, что многие страны мира прошли негативный опыт электронного голосования и отвергли его».

Проверить ход такого голосования невозможно даже программистам, отмечается в письме, зато подобный способ волеизъявления будет очень удобен для начальников, которые решат проконтролировать своих подчиненных: «Не надо будет для отчета начальнику по работе недобросовестным избирателям фотографировать бюллетени на мобильники в кабинках, начальник может стоять рядом и смотреть, как голосуют подчинённые, указывать как голосовать».

При этом, отмечает Шувалова, с учетом устройства Интернета, при которой маршруты доступа к сайту проходят через иностранные государства, электронное голосование подрывает государственную безопасность.

Законопроект о введение в качестве эксперимента электронного голосования на сентябрьских выборах в Москве был внесен в нижнюю палату российского парламента в феврале. Авторы документа – депутаты Госдумы от «Единой России» Ирина Белых, Дмитрий Вяткин, Виктор Селиверстов и либерал-демократ Михаил Дегтярев – уверены, что эксперимент не потребует расходов из федерального бюджета: деньги пойдут из казны города Москвы. Голосовать москвичам предложат через портал государственных и муниципальных услуг столицы, а определить одномандатные округа, где будет реализован эксперимент, должен Мосгоризбирком.

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников ранее уже поддержал идею с электронным голосованием. 22 марта на заседании совета законодателей Центрального федерального округа в Брянске он заявил, что технология «свободного» голосования чрезвычайно популярна и востребована, поэтому на предстоящих выборах в МГД она будет внедрена в экспериментальном режиме. «Мы пошли еще дальше и предлагаем избирателю, при желании, голосовать из любого места. Таким образом, мы вообще не привязываем избирателя к какому-либо участку. Если московский эксперимент завершится удачно, можно будет подумать над дальнейшим распространением данного опыта», – приводит заявление спикера сайт Московской городской думы.

Сам Шапошников «прославился» в соцсетях после голосования в Мосгордуме 26 декабря, когда отказался пересчитать 26 депутатов в зале, которых электронная система почему-то приняла за 36 народных избранников. Шапошников заявил, что полностью доверяет системе подсчета голосов. При этом на видео с заседания видны пустые депутатские кресла в зале.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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