В электронном голосовании на выборах обнаружена угроза нацбезопасности России

Экспериментальное электронное голосование на предстоящих в сентябре выборах в столичный парламент через портал правительства Москвы mos.ru несет угрозу национальной безопасности. Об этом заявила депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Шувалова. Политик подготовила письма с правовым анализом соответствующего законопроекта в адрес президента РФ Владимира Путина, спикера Госдумы Вячеслава Володина и генпрокурора РФ Юрия Чайки. Направить такие же обращения Шувалова попросила своих сторонников.

«Голосование с помощью регионального портала государственных и муниципальных услуг города Москвы – mos.ru никоим образом не только не обеспечивает конституционный принцип тайны голосования, но и подрывает национальную безопасность, – пишет Шувалова. – Дело в том, что корень доменного имени mos.ru, с помощью которого планируется осуществлять участие избирателя в дистанционном электронном голосовании, зарегистрирован американским центром сертификации, расположенным в Лос-Анджелесе, штат Калифорния – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers – ICANN». Еще один нюанс касается трассировки маршрута к сайту mos.ru: обмен информацией российского пользователя с сайтом московских властей осуществляется через зарубежные страны, заявила депутат.

Шувалова также напомнила, что еще одной «избирательной новацией», которая также будет обсуждаться в Госдуме, станет возможность принять участие в региональных выборах для граждан с временной регистрацией, а не только постоянно проживающих в столице москвичей. Кроме того, отметила Шувалова, нижняя палата парламента рассмотрит и идею об образовании в Москве в качестве эксперимента избирательных участков в рамках выборов в 16 регионах России.

Между тем, отмечает депутат, в Европе политики уже отказываются от электронного голосования – на их позицию серьезное влияние оказал скандал с кибератаками во время президентских выборов в США. В Германии же Конституционный суд и вовсе «установил, что электронное голосование не отвечает принципам честных и открытых выборов», указывает Шувалова.

«Считаю, что внесённый в Государственную Думу Российской Федерации проект закона «О проведении эксперимента по организации и осуществлению дистанционного электронного голосованиях на выборах депутатов Московской городской Думы седьмого созыва» не только уничтожает остатки демократических принципов, но и закрывает мирный путь изменения ситуации в обществе, – подчеркнула Шувалова. – Как известно, если завинчивать крышку кипящей кастрюли, произойдёт взрыв».

Депутат сообщила, что подготовила письма с правовым анализом законопроекта об экспериментальном голосовании, и попросила своих сторонников направить аналогичные в адрес представителей федеральных властей.

«Нельзя принимать этот закон. Он ещё хуже всех предыдущих наступлений на права граждан, поскольку, считаю, полностью отнимает конституционную возможность народного волеизъявления», – пояснила Шувалова.

Ранее законопроект депутатов от «Единой России» и ЛДПР непроработанным назвал сопредседатель Движения в защиту прав избирателей «Голос», кандидат юридических наук Андрей Бузин. В интервью РИА «Новый День» он выразил опасения, что в сегодняшнем виде эксперимент может серьезно подорвать доверие к выборам – которое и так находится на достаточно низком уровне.

Законопроект об эксперименте с электронным голосованием на выборах в Мосгордуму был внесен в нижнюю палату российского парламента в феврале. Авторами инициативы выступили депутаты– «единоросы» Ирина Белых, Дмитрий Вяткин, Виктор Селиверстов и либерал-демократ Михаил Дегтярев. По их мнению, расходов из федерального бюджета такой эксперимент не потребует: финансировать его должна московская казна. Голосовать москвичам предложат через портал государственных и муниципальных услуг столицы, а определить одномандатные округа, где будет реализован эксперимент, должен Мосгоризбирком.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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