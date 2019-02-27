Электронное голосование на выборах: риск фальсификаций остается высоким

На предстоящих в сентябре выборах в Мосгордуму планируется в качестве эксперимента использовать электронное голосование. Соответствующий законопроект внесен в Государственную думу РФ. По оценке сопредседателя Движения в защиту прав избирателей «Голос», кандидата юридических наук Андрея Бузина, документ требует тщательной доработки, в противном случае доверие избирателей к электронной системе голосования будет подорвано.

Соавторами инициативы внедрения электронного голосования на выборах выступили несколько депутатов Госдумы – «единоросы» Ирина Белых, Дмитрий Вяткин, Виктор Селиверстов и либерал-демократ Михаил Дегтярев. Законопроект поступил в нижнюю палату парламента накануне вечером и уже направлен спикеру Госдумы.

Согласно документу, дистанционное голосование должно быть внедрено в Москве в качестве эксперимента. Соавторы инициативы сообщают, что расходов из федерального бюджета это не потребует: финансировать эксперимент должна московская казна. Голосовать москвичам предложат через портал государственных и муниципальных услуг столицы, а определить одномандатные округа, где будет реализован эксперимент, должен Мосгоризбирком. Для участия в таком голосовании нужно будет только подать заявление через региональный портал. Федеральный закон, в случае его принятия, вступит в силу со дня его опубликования.

Между тем, как считает сопредседатель Движения в защиту прав избирателей «Голос», кандидат юридических наук Андрей Бузин, новшество вряд ли будет способствовать повышению доверия к выборам. В комментарии РИА «Новый День» он назвал документ недоработанным, и отметил, что переход к техническим средствам голосования заинтересованные в этом лица пытаются решить «наскоком». При этом, полагает Бузин, идея может понравиться наиболее молодой части электората – как новая техническая игрушка.

«Это направление очень сильно лоббируется организаторами выборов, – сказал сопредседатель «Голоса». – Я думаю, что это и ЦИК, и администрация президента. В определенной степени это правильно – внедрение технических средств голосования правильный путь, их надо внедрять. Только это должно происходить параллельно с усилением некоего общественного наблюдения, а может быть, даже индивидуального – так, чтобы это не порождало дополнительного недоверия к выборам. А доверие к ним и так на достаточно низком уровне».

Законопроект недоработан, отмечает собеседник агентства, а на его обкатку потребуется не один год. В частности, в документе никак не решен вопрос общественного или индивидуального контроля за голосованием – при последнем гражданин сам должен иметь возможность проверить, учтен ли его голос.

«Но тут есть обратная сторона медали – если избиратель может проверить, то на него может быть оказано давление, чтобы он предъявил свой голос, – говорит Андрей Бузин. – А это уже нарушение тайны голосования. Тут есть серьезные противоречия, и подходить к разработке этих технических средств нужно очень осторожно, а не таким наскоком, который осуществляют наши депутаты».

«По законопроекту видно, что депутаты достаточно безграмотны, – поясняет он. – Например, написано, что это не требует финансовых затрат – федеральных, по крайней мере. Глупость, конечно, это требует финансовых затрат. Другое дело, что депутаты пишут – затраты возлагаются на московский бюджет. Спрашивается – а какое право имеют федеральные законодатели возлагать затраты на московский бюджет? То есть видно, что этот закон написан на коленке по желаю тех людей, которые это продвигают».

Лоббистами может двигать как надежда на распил бюджетных средств и попытка войти в историю с внедрением новой технологии, так и банальное желание поставить под контроль итоги голосования – то есть отработать возможность фальсификации. В этой связи сопредседатель «Голоса» напомнил скандал с КОИБами в Приморье, который нанес сильный удар по доверию к техническим средствам голосования.

«КОИБы начали внедрять в 2000 году, и вплоть до выборов в Приморье им доверяли. Было несколько отдельных случаев, когда возникало недоверие, но чтобы вот так массово их использовали для фальсификации – такого не было, – подчеркнул Бузин. – А в Приморье одну модификацию КОИБ использовали именно для массовой фальсификации, что можно было ожидать – мы об этом говорили с середины 2000 годов: до тех пор, пока КОИБы не будут массово внедрены, они будут использоваться честно. И они использовались честно, это показывала статистика. Но при желании любое техническое средство может быть использовано для фальсификаций, если нет преград в виде общественного или индивидуального наблюдения».

При этом сопредседатель «Голоса» не исключил, что электронное голосование планируется обкатать в Москве перед более серьезной избирательной кампанией 2024 года.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.02.19

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