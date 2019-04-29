Депутатов Мосгордумы встретили пикетом: против электронного эксперимента на выборах и отмены общественных слушаний

Депутатам Московской городской думы сегодня утром пришлось пробираться на заседание сквозь пикетчиков. Москвичи пришли к входу в столичный парламент, чтобы потребовать не принимать закон об общественных обсуждениях и обеспечить честные выборы, отказавшись от проведения эксперимента с электронным голосованием.

К Мосгордуме были стянуты силы полиции. Видеотрансляцию в Интернете вел канал «рупор Москвы». На кадрах видно, что москвичи прямо на месте пишут обращения и ставят свои подписи под документами.

Депутат МГД от КПРФ Елена Шувалова сообщила, что обращения утром были сданы. «Сегодня утром перед заседанием Мосгордумы сдали письма протеста против введения электронного голосования и подмены публичных слушаний общественным обсуждением», – отметила она на своей странице в соцсетях.

Политик Сергей Митрохин, который также стоял возле Мосгордумы с плакатом, назвал законопроект об общественных обсуждениях опасным, поскольку многочисленные точки строительных работ в столице и так являются мощным источником раздражения для горожан. Пока «пар» может выйти на публичных слушаниях – если же заменить их общественным обсуждением в Интернете, то «этот котел с паром в конечном итоге рванет», пояснил он.

Ранее Шувалова предложила москвичам подписать и передать обращения спикеру Мосгордумы Алексею Шапошникову с требованием сделать все возможное для того, чтобы не допустить проведения в Москве эксперимента с электронным голосованием. Депутат высказалась также против замены публичных слушаний общественным обсуждениям.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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