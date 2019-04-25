«Будет полный заочный одобрямс»: в Москве решили отменить публичные слушания

Москвичи возмущены новой идеей столичных властей, которую уже назвали заменой публичных слушаний на «полный заочный одобрямс». Законопроект, предусматривающий новую процедуру – общественные обсуждения, внесен в Мосгордуму в понедельник, 22 апреля. Его автором выступил депутат-«единоросс» Сергей Зверев, который был избран по 31 округу жителями районов Нагорный, Чертаново Северное, и части района Зюзино.

Волна возмущенных публикаций прокатилась по соцсетям сегодня, 25 апреля. «Пока все с ужасом наблюдают за голосованием по вопросу введения электронного голосования в московскую городскую думу, мэрия втихую отменяет институт публичных слушаний, – отметила, в частности, муниципальный депутат Южного Тушино Анна Шапошникова. – Мэрия через депутата Зверева внесла проект, который разрешит мэрии проводить не очные публичные слушания, а дистанционные общественные обсуждения. Публичные слушания – непременно очные. А вот обсуждения могут проводиться и в сети. Ограничений со стороны закона нет».

Депутат отметила, что после одобрения закона, что должно произойти в ближайшее время, мэрия Москвы будет сама решать, в каком формате проводить обсуждение – соответственно, «больше не будет картинки недовольства, только полный заочный одобрямс».

Кроме того, к законопроекту не представлен проект положения о проведении общественных обсуждений, указывает депутат. «Как устроены «общественные обсуждения», все примерно знают по системе «Активный гражданин», – пишет в «Фейсбуке» и москвич Sergey Shpilkin. – Так что если вы вдруг обнаружите, что у вас под окнами строят всенародно одобренный небоскреб – не удивляйтесь».

«Это очень страшный проект! Он позволит фальсифицировать любые решения, это прямая подмена ОСС! Юристы/мундепы – пора на амбразуры!» – призвал пользователь «Фейсбука» Леонид Токарев.

«Мэрия пытается выстроить стену между властью и гражданами, – уверена Анна Шапошникова. – Ее надо разрушить».

Депутат предположила, что экстренное введение в Москве нового порядка волеизъявления граждан может быть связано с крупными скандалами, которыми сопровождаются в последнее время сами процедуры публичных слушаний. Так, в Тушино в апреле на слушаниях по проекту планировки 5 микрорайона в рамках реновации вспыхнул скандал: по словам пришедших жителей района и журналистов, к моменту запуска в зал он уже был заполнен неизвестными людьми. Часть местных жителей, возмущенных тем, что квартал «уплотнят» почти в три раза, просто не пустили в зал. Те, кто сумел пробиться, не получили ответов на свои вопросы – модератор дискуссии и защитники проекта на них просто не отвечали.

Громкими скандалами сопровождались публичные слушания и в других районах, при этом возмущение жителей столицы тут же выплескивается в социальные сети и само становится предметом публичного обсуждения.

Муниципальный депутат призвала горожан направить письма любым трем депутатам Мосгордумы с просьбой не принимать законопроект об электронных общественных обсуждениях. Похоже, что времени на другие действия у противников новшества не остается: рассмотреть законопроект Мосгордума должна уже в понедельник, 29 апреля, отметила Шапошникова.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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