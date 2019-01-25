Мосгордума пытается замять скандал с голосующими «мертвыми душами» на своих пленарных заседаниях. Пресс-служба МГД ответила отпиской на запрос РИА «Новый День» о странных событиях на заседании 26 декабря, когда столичный парламент решил повысить вдвое штрафы за парковку – до пяти тысяч рублей, что вызвало борную негативную реакцию москвичей.

Скандал получил большой общественный резонанс после появления в сети видео с голосованием о штрафах 36 парламентариев – в то время, как в зале, по словам депутата Елены Шуваловой, было лишь 26 народных избранников. Эту абсурдную ситуацию обсуждали даже в Государственной Думе, но, судя по всему, заново голосовать в МГД не собираются.

Редакция РИА «Новый День» решила разобраться, действительно ли при голосовании присутствовало 26 депутатов, а не 36, каким образом при наличии 26 депутатов в электронной системе отобразились голоса 36 человек и будет ли признано голосование не состоявшимся и что будет сделано, чтобы такие ситуации не повторялись в будущем. Ответа ни на один вопрос «Нового Дня» Мосгордума не предоставила, сославшись на то, что вся информация опубликована на ее официальном сайте. Корреспондент агентства проверил – оказалось, что это не так.

В частности, в крайне лаконичном протоколе заседания МГД 26 декабря нет информации о сути заявления депутата Шуваловой – есть лишь отметка, что она выступала по ведению.

Источник: официальный сайт Мосгордумы

Точно так же составлен и документ, названный «Стенограммой заседания». Таким образом, заявление депутата о нарушении в ходе голосования в протоколе не зафиксировано. Никаких официальных комментариев и объяснений по данной ситуации ни от аппарата Мосгордумы, ни от председателя столичного парламента Алексея Шапошникова – кроме его слов о полном доверии электронной системе – на сайте найти не удалось.

Правда, удалось найти другой интересный документ – результаты поименного голосования по вопросу №6 об изменениях в московский Кодекс об административных нарушениях, которые и предполагали двукратный рост штрафов. Из него следует, что участие в поименном голосовании приняли 38 депутатов. Все члены «Единой России», «Родины» и депутатского объединения «Моя Москва» рост штрафов поддержали. Голоса против отдали только депутаты от КПРФ.

Между тем, даже на видеозаписи заседания, опубликованной на сайте МГД, видно, что во время обсуждения «штрафного» вопроса на первом ряду в зале остаются пустыми 10 кресел. Кроме того, пустует место около главы фракции КПРФ Леонида Зюганова, и кресло в ряду перед Еленой Шуваловой.

Источник: официальный сайт Мосгордумы

Похоже, что в зале физически отсутствуют как минимум 12 депутатов из 45. Даже учитывая, что всего в этом созыве действительными остаются 43 мандата, а на двух местах в первом ряду нет табличек, голосовать могло не больше 30 депутатов. А их оказалось 38. При этом в официальном протоколе и вовсе указано, что в системе 26 декабря зарегистрировался 41 депутат.

В официальном ответе Мосгордумы на запрос РИА «Новый День» сказано, что, согласно Регламенту МГД, «число депутатов, присутствующих на заседании Думы, определяется только по результатам табельной регистрации», и иные способы определения числа депутатов на заседании думы не предусмотрены. К сожалению, в пресс-службе столичной думы «забыли» про статью 91 того же Устава, которая называет основания для повторного голосования. В частности, это «объективно установленное нарушение в работе автоматизированной системы, очевидное для большинства голосовавших», и «голосование депутата с использованием не принадлежащей ему карточки регистрации и голосование за другого депутата».

«Новый День» направил также запрос о ситуации с голосованием 26 декабря во фракцию КПРФ в Мосгордуме с вопросом – планирует ли фракция оспорить результаты голосования по вопросу об увеличении штрафов. За положенные по закону 7 дней ответ от коммунистов так и не поступил.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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