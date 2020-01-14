Это неизбежно: со временем вся Москва станет большой платной автостоянкой

Мэрия Москвы продолжает осуществлять стратегию по введению платных парковок, в результате чего в конечном итоге российская столица в большую «денежную» автостоянку. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал известный общественный деятель, сопредседатель движения «Гражданская солидарность», руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров.

По мнению эксперта, последний инцидент, который временно заставил москвичей платить за стоянку в собственном дворе, наглядно иллюстрирует общую тенденцию в столице. «Это может быть и случайность. Но в целом, глобальная тенденция, политика мэрии Москвы и Максима Ликсутова (вице-мэр Москвы, глава департамента транспорта) заключается в том, чтобы люди все больше платили за парковку. Вся его деятельность это показывает», – подчеркнул Федоров.

Согласно его прогнозу, москвичи скоро снова столкнутся с ростом цен на автостоянках. «Это проверенный факт. Цены повышаются все время, каждый год в разных вариациях, сама территория платных парковок расширяется. Я думаю, что в мэрии есть стратегия, по которой со временем вся Москва будет платить за парковку», – заключил Федоров.

Как сообщал «Новый День», сегодня в СМИ появилась информация, что москвичи-автовладельцы оказались вынуждены парковаться за деньги в собственном районе, так как власти не смогли вовремя продлить их разрешение на бесплатную парковку из-за проблем с сервисами Росреестра. В ведомстве пояснили, что в конце 2019 года резко увеличилось количество запросов, поэтому появились «очереди из подготовленных ответов».

Напомним, в конце апреля 2019 года «Левада-центр» выяснил, что жителей столицы из всех городских проблем больше всего раздражают высокие цены на парковки и отсутствие достаточного количества мест для автостоянок.

Платные парковки в Москве действуют с ноября 2012 года, в 2018 году плата за час стоянки в нескольких районах в центре была повышена до 380 рублей, вслед за этим размер штрафа за неоплату был поднят до 5 тысяч рублей. В 2019 году парковки уже дали бюджету столицы более 4,45 млрд рублей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.01.20

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