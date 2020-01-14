Москвичи в тисках платных парковок: горожан заставляют платить за стоянку в собственном дворе

Москвичи-автовладельцы оказались в новой ловушке чиновников. Тысячи жителей столицы вынуждены парковаться за деньги в собственном районе, так как власти не смогли вовремя продлить их разрешение на бесплатную парковку из-за проблем с сервисами «Росреестра», пишет «Коммерсантъ», отмечая, что пока непонятно, получат ли автолюбители компенсацию за этот сбой.

По словам москвичей, первые проблемы с парковкой появились еще в декабре. В частности, жительница Хамовников Марина Крупенина сообщила изданию, что ее резидентское разрешение истекло 28 декабря и она заблаговременно подала документы на продление, обратившись в МФЦ 9 декабря. «Но спустя положенные шесть дней документы готовы не были. Разрешение удалось получить только 10 января», – уточнила она.

В первые дни после праздников москвичей, которые обратились в МФЦ, продолжали предупреждать, что с выдачей разрешения будут задержки. «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) подтвердил проблему и пояснил, что по законодательству обязаны через систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) запросить информацию о собственниках квартир у Росреестра (в ЕГРН). «В настоящее время действительно наблюдаются задержки при отправке сведений со стороны Росреестра. Информация, необходимая для оказания госуслуги, задерживается по 3 тысячи запросов от граждан. Соответствующее обращение в Росреестр мы отправили», – отметили в учреждении.

В Росреестре со своей стороны пояснили, что в конце 2019 года резко увеличилось количество запросов о предоставлении сведений из ЕГРН, направляемых потребителями к электронному сервису Росреестра посредством СМЭВ, а также запросов со стороны федеральных органов власти, органов государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. В результате появились «очереди из подготовленных ответов на запросы».

Как подчеркнули АМПП, сейчас удалось «наладить поступление ответов на часть запросов». «Если срок ответа на запрос о продлении парковочного разрешения истек, а разрешение не было продлено, просим автомобилистов дождаться уведомления о продлении. Также рекомендуем автомобилистам заранее подавать заявки на продление разрешений», – отметили в учреждении.

Как сообщал «Новый День», в конце апреля «Левада-центр» выяснил, что жителей столицы из всех городских проблем больше всего раздражают высокие цены на парковки и отсутствие достаточного количества мест для стоянок.

Платные парковки в Москве действуют с ноября 2012 года, в 2018 году плата за час стоянки в нескольких районах в центре была повышена до 380 рублей, вслед за этим размер штрафа за неоплату был поднят до 5 тысяч рублей. В 2019 году парковки уже дали бюджету столицы более 4,45 млрд рублей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 14.01.20

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