Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников «спрятался» за спиной чиновниц

Скандал вокруг неуплаты штрафов за платную парковку фирмой спикера Мосгордумы (МГД) Алексея Шапошникова обрастает новыми подробностями. Столичный парламент открестился от резонансной истории, а сам Шапошников предпочел вообще не отвечать на официальный запрос СМИ – на который, согласно федеральному закону, обязан был предоставить ответ в семидневный срок.

Как сообщал «Новый День», что коммерческая фирма, соучредителем которой выступает спикер Мосгордумы, «единоросс» Алексей Шапошников, не оплачивает штрафы за пользование платными парковками. По иронии судьбы, именно Шапошников продавливал в МГД повышение цен на эти парковки и двукратный рост штрафов за неоплату этой услуги.

Согласно базе данных судебных приставов, ООО «Ваш консалтинг» с 2018 года не оплачивает три штрафа: два из них выписаны ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) за неуплату за размещение транспортного средства на платной парковке, третий – МАДИ, за несоблюдение требований дорожных знаков либо разметки. Общая сумма долга составляет 8 тысяч рублей. Как минимум в двух нарушениях «засветилась» Ауди А8 с госномером к 817 кк 99, причем на других фото в Сети на лобовом стекле этого автомобиля виден некий предмет, похожий на спецпропуск.

Редакция направила запрос на e-mail Шапошникова в Мосгордуме – он указан на странице депутата на официальном сайте МГД. «Новый День» попросил спикера сообщить, имеет ли он сейчас отношение к ООО «Ваш консалтинг», заинтересован ли в получении прибыли этой фирмой, знает ли о неоплате штрафов за платную парковку, и кому принадлежит тот самый Ауди А8 с госномером к 817 кк 99.

Ответ пришел почему-то за подписью заместителя начальника управления по связям с общественностью, а вовсе не Шапошникова. Чиновница заявляет, что «запрашиваемая по пунктам 1-5 информация не относится к деятельности Московской городской думы». Сам Шапошников отвечать на неудобные вопросы не стал.

При этом в документе управления аппарата Мосгордумы не указано, передал ли Шапошников в доверительное управление свою часть в ООО «Ваш консалтинг» – поскольку вести бизнес, будучи спикером думы, он не имеет права.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 08.04.19

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