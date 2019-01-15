«Бешеные тарифы» и депутатские льготы: скандал в Мосгордуме вышел на федеральный уровень

Скандальная ситуация с голосованием в Мосгордуме по «парковочным штрафам» оказалась в центре внимания Государственной думы. Как передает корреспондент РИА «Новый День», тема «бешеных тарифов» в столице всплыла при рассмотрении законопроекта о предоставлении бесплатной парковки транспорту органов федеральной фельдъегерской связи.

Депутат от ЛДПР Василий Власов обратил внимание коллег на то, в каких условиях принимается этот законопроект. Парламентарий напомнил о нашумевшей видеозаписи заседания Мосгордумы, опубликованной депутатом Еленой Шуваловой, которая сообщает спикеру МГД Алексею Шапошникову о несоответствии количества парламентариев в электронной системе голосования реальному положению дел: на табло отображалось, что голосовали 36 депутатов, однако в зале находилось 26 из них. В ответ председатель МГД – юрист по образованию – заявил, что полностью доверяет электронной системе.

«При этом Мосгордума за день до голосования публикует тендер на транспортное обслуживание депутатов, – отметил Власов. – В условиях закупки – 36 «Ауди А6» за 22 млн рублей. Туда включена и оплата парковки этих автомобилей».

Либерал-демократ напомнил, что абонемент на годовую парковку в Москве стоит 370 тысяч рублей – «серьезные деньги для тех, кто работает в центре и получает не очень большую зарплату».

«Я так понимаю, в фельдъегерской службе не были заложены деньги для оплаты этих бешеных тарифов парковки, – уточнил он. – Кстати, на тех участках, где стоимость парковки поднята до 380 рублей в час, абонемент приобрести нельзя».

«Так что очень грамотно поступил законодательный орган Москвы, когда принял такие решения, и за день до принятия этого решения сам себя обезопасил», – заявил депутат.

Он также напомнил о скандале, который разгорелся после публикаций в СМИ жалоб водителей депутатов нижней палаты парламента – им приходится самим оплачивать «бешеные тарифы» за парковку в центре, либо заклеивать номера. «Сейчас водители, получается, платят за депутатов, – резюмировал Власов. – Так может все давайте платить? Почему депутаты Мосгордумы не платят за парковку, а Госдумы – платят. Я просто не понимаю».

В заключение либерал-демократ вернулся к ситуации с принятием Мосгордумой решения о повышении платы за парковку в центре Москвы до 380 рублей. «Так и видится, как москвичи приходили к депутатам Мосгордумы и говорили: «ой, что-то мы мало платим за парковку, давайте поднимем. А то еще вот в воскресенья парковка бесплатная – надо ее тоже платной сделать», – прокомментировал депутат. – Покажите мне этих избирателей, которые пришли к депутатам и попросили так сделать. Ко мне вот, например, с такими предложениями никто не обращался».

Парковка на части стоянок в центре Москвы с 15 декабря стоит 380 рублей в час. Москвичи в соцсетях раскритиковали это решение, многие горожане отмечали, что для жителей центра машина становится настоящей роскошью.

Решение о повышении штрафов за неоплату парковки было принято Мосгордумой 26 декабря. Штраф повышен в два раза – с 2,5 тысяч рублей до пяти. Причиной стало то, что после повышения тарифа за парковку для автомобилистов стало выгоднее заплатить штраф, чем оплачивать стоянку.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 15.01.19

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