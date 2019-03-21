российское информационное агентство 18+

Обзор мобильных приложений

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 марта 2019, 17:21 мск

Новости Москва

Новости дня, Новости кратко, Интервью

В Госдуме предложили публиковать в СМИ данные о закупках автомобилей чиновниками

Публиковать данные о закупках чиновниками автомобилей предложил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Выступая сегодня в нижней палате российского парламента, он обратил внимание на скандальную историю о приобретении Мосгордумой «Ауди А-6» для депутатов на 222 млн рублей, и отметил, что в эту сумму вошли не только сами машины, но и оплата парковки и будущих штрафов.

«Мне кажется, что если существует какой-то сайт, который борется с властью, то больше всего борется с властью сайт Госзакупки, – сказал Власов. – Там четко прописаны размер автомобиля, его мощность, и такие мелочи, как наличие не менее девяти динамиков аудиосистемы. Потому что депутат Мосгордумы не может работать, если в его машине не девять динамиков».

«Рядовой депутат Мосгордумы пользуется таким автомобилем, да еще и в эти 222 млн рублей включают оплату парковки и оплату штрафов, – рассказал он. – Ну зачем депутат Мосгордумы будет платить штрафы, если водитель, который его возит, припарковался в неположенном месте? Пусть это делают за него граждане Москвы. Они же могут себе это позволить».

По мнению парламентария, необходимо публиковать в СМИ все госзакупки автомобилей для чиновников и депутатов. «Об этом должны знать все», – заявил Власов.

Ранее стало известно, что за день до голосования в МГД по вопросу о двукратном повышении штрафов за неправильную парковку, гордума разместила тендер на транспортное обслуживание депутатов. В условиях закупки, по словам Власова, значились не только 36 «Ауди А6» за 222 млн рублей, но и оплата резко подорожавшей столичной парковки.

Согласно данным сайта Госзакупок, электронный аукцион на транспортное обслуживание Московской городской думы прошел в 2018 году. Заявленная начальная цена составляла 221,3 млн рублей. В итоге договор был заключен с ООО «УНИВЕРСАЛТРАНСТРЕЙД» на 128,4 млн рублей.

В январе Мосгордума объявила еще один аукцион на транспортное обслуживание, начальная цена составила 222,7 млн рублей. Из данных на сайте Госзакупок следует, что контракт был заключен с ООО «Экспертинфосистема» на 216 млн рублей. Договор также действует до конца этого года.

Как сообщал «Новый День», сегодня нижняя палата парламента усилиями единой «Единой России» отклонила законопроект, в котором предполагалось ограничить сумму госзакупок автомобилей для чиновников двумя миллионами рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 21.03.19

Соболь пытается отменить бесплатное питание в детских садах и школах Москвы. / «У них добрые отношения»: суд развел Марата Башарова с третьей женой. / Работодателей обяжут ежемесячно отчитываться в ПФР. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»

Ссылки по теме

Еще один «договорился»: депутат Госдумы обвинил русский народ в зависти к богатым и ненависти к умным

«Бешеные тарифы» и депутатские льготы: скандал в Мосгордуме вышел на федеральный уровень

Метки / Госдума

Еще один «договорился»: депутат Госдумы обвинил русский народ в зависти к богатым и ненависти к умным

Проблема хостелов снова обостряется: в Госдуме заподозрили Совет Федерации в лоббизме

Центризбирком закрыл Грудинину путь в Госдуму

Банки сопротивлялись – их убедил Путин: Госдума одобрила ипотечные каникулы

«Токсичная масса»: опасность дорожных реагентов заинтересовала Госдуму

Госдума оставила правительству РФ проблему жилья для молодых семей

Минтруда РФ придумало, как погасить в стране все долги по зарплате

«Это, кстати, уголовная ответственность»: в Госдуме обвинили в саботаже главу минтруда РФ

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Политика, Россия, Экономика, Госдума,

Новости партнеров