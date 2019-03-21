В Госдуме предложили публиковать в СМИ данные о закупках автомобилей чиновниками

Публиковать данные о закупках чиновниками автомобилей предложил депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов. Выступая сегодня в нижней палате российского парламента, он обратил внимание на скандальную историю о приобретении Мосгордумой «Ауди А-6» для депутатов на 222 млн рублей, и отметил, что в эту сумму вошли не только сами машины, но и оплата парковки и будущих штрафов.

«Мне кажется, что если существует какой-то сайт, который борется с властью, то больше всего борется с властью сайт Госзакупки, – сказал Власов. – Там четко прописаны размер автомобиля, его мощность, и такие мелочи, как наличие не менее девяти динамиков аудиосистемы. Потому что депутат Мосгордумы не может работать, если в его машине не девять динамиков».

«Рядовой депутат Мосгордумы пользуется таким автомобилем, да еще и в эти 222 млн рублей включают оплату парковки и оплату штрафов, – рассказал он. – Ну зачем депутат Мосгордумы будет платить штрафы, если водитель, который его возит, припарковался в неположенном месте? Пусть это делают за него граждане Москвы. Они же могут себе это позволить».

По мнению парламентария, необходимо публиковать в СМИ все госзакупки автомобилей для чиновников и депутатов. «Об этом должны знать все», – заявил Власов.

Ранее стало известно, что за день до голосования в МГД по вопросу о двукратном повышении штрафов за неправильную парковку, гордума разместила тендер на транспортное обслуживание депутатов. В условиях закупки, по словам Власова, значились не только 36 «Ауди А6» за 222 млн рублей, но и оплата резко подорожавшей столичной парковки.

Согласно данным сайта Госзакупок, электронный аукцион на транспортное обслуживание Московской городской думы прошел в 2018 году. Заявленная начальная цена составляла 221,3 млн рублей. В итоге договор был заключен с ООО «УНИВЕРСАЛТРАНСТРЕЙД» на 128,4 млн рублей.

В январе Мосгордума объявила еще один аукцион на транспортное обслуживание, начальная цена составила 222,7 млн рублей. Из данных на сайте Госзакупок следует, что контракт был заключен с ООО «Экспертинфосистема» на 216 млн рублей. Договор также действует до конца этого года.

Как сообщал «Новый День», сегодня нижняя палата парламента усилиями единой «Единой России» отклонила законопроект, в котором предполагалось ограничить сумму госзакупок автомобилей для чиновников двумя миллионами рублей.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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