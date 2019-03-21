Еще один «договорился»: депутат Госдумы обвинил русский народ в зависти к богатым и ненависти к умным

Депутат Госдумы от «Единой России» Александр Максимов пополнил список представителей партии власти, чьи слова претендуют произвести фурор в Рунете. Как передает корреспондент РИА «Новый День», выступая сегодня на заседании нижней палаты парламента и возражая против законопроекта об ограничении суммы закупок автомобилей для чиновников двумя миллионами рублей, «единоросс» умудрился обвинить русский народ в зависти к богатым, ненависти к умным, и потребовал не воспитывать эти отрицательные качества у россиян.

«Давайте на секундочку задумаемся вот о чем: а кого у нас всегда на Руси наш с вами русский народ очень не любит? Традиционно, исконно, с лютой ненавистью? Это людей богатых, и людей умных и образованных, – заявил Максимов. – Вы знаете, нередко, когда мы с этой трибуны поднимаем вот такие вопросы, мы невольно идем на поводу развития вот этих отрицательных качеств».

«Если человек состоялся, если он неординарен, он имеет право на все эти блага, – защитил «единоросс» права чиновников на элитные автомобили за бюджетный счет. – Чем гордятся у нас за рубежом – школа, колледж, институт, даже детский садик? Людьми, которые сделали сами себя. Которые смогли добиться в этой жизни определенных высот – неважно, каких. Но которые выделились из общей среды, и они становятся маяками. Потому что именно они – двигатели прогресса, они делают все это!»

Вместо того, чтобы «регламентировать все – автомобили, туалетную бумагу, парфюм, кофе, чайные принадлежности», чиновников следует воспитывать, сказал парламентарий. «Именно поэтому фракция «Единая Россия» не поддерживает этот закон», – подчеркнул Максимов.

Выступление «единоросса» с энтузиазмом восприняли в оппозиционных фракциях. Депутат от ЛДПР Сергей Иванов тут же предсказал Максимову славу в СМИ. «Выступление коллеги Максимова будут многие цитировать, – отметил он. – Народ не любит тех, кто незаконно обогащается. Давайте дадим меньше поводов народу выказывать неуважение к власти».

Соавтор законопроекта об ограничении суммы закупок автомобилей для чиновников, «эсер» Валерий Гартунг, в свою очередь, заявил, что выступление Максимова открыло ему глаза. «Я все думал, почему вы против. Оказывается, человек состоявшийся, неординарный, имеет на это право. Получается, все, кто ездит на дорогих автомобилях – состоявшиеся, неординарные? Коллеги, если вы состоялись – ездите за свой счет. Почему вы должны это делать за деньги налогоплательщика?»

Законопроект о запрете закупок за бюджетный счет автомобилей дороже двух миллионов рублей был в итоге ожидаемо отклонен большинством голосов единомышленников Максимова – членов фракции «Единая Россия».

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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