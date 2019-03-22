«Единая Россия» открестилась от «неаккуратного выражения» депутата Госдумы Максимова

В «Единой России» назвали неудачной фигурой речи выражение депутата Государственной думы, члена своей фракции Александра Максимова о ненависти русского народа к богатым и умным людям. Его заявление прокомментировал для РИА «Новый День» первый заместитель председателя фракции «ЕР» в нижней палате парламента Андрей Исаев.

«Это, безусловно, не является ни позицией фракции, ни позицией партии, – говорится в комментарии Исаева. – Я не уверен, что это позиция даже самого Максимова. Я думаю, что это с его стороны неудачная фигура речи. Мне представляется, что выразился он, прямо скажем, неаккуратно».

«Неаккуратное выражение» депутат-«единоросс» Максимов допустил накануне в ходе обсуждения инициативы оппозиции об ограничении двумя миллионами рублей суммы госзакупок автомобилей для чиновников.

«Давайте на секундочку задумаемся вот о чем: а кого у нас всегда на Руси наш с вами русский народ очень не любит? Традиционно, исконно, с лютой ненавистью? Это людей богатых, и людей умных и образованных», – заявил Максимов.

«Если человек состоялся, если он неординарен, он имеет право на все эти блага», – сказал депутат, защищая дорогие машины за бюджетный счет для чиновников. Заявление Максимова, как и предсказывал депутат от ЛДПР Сергей Иванов, за несколько часов широко разошлось по российским СМИ и получило большой резонанс.

Александр Максимов был избран в Государственную думу от Кемеровской области. Является членом двух думских комиссий: по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса, и по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Максимову 72 года, он имеет ученую степень доктора технических наук. В 1971 году Максимов окончил Челябинский политехнический институт, а в 1985 году – Высшую школу КГБ СССР.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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