Компания спикера Мосгордумы попала в базу данных судебных приставов

Компания «Ваш консалтинг», соучредителем которой выступает спикер Московской городской думы (МГД) Алексей Шапошников, с прошлого года не оплатила штрафы по административным нарушениям. Два из них были выписаны за неоплату платной парковки, третий – за несоблюдение правил дорожного движения. Такая информация размещена в банке данных исполнительных производств официального сайта судебных приставов.

При этом сам спикер МГД в январе этого года прославился тем, что активно выступал за повышение платы на столичных парковках и «продавил» двукратное повышение штрафов за неоплату стоянки, отказавшись при голосовании в Мосгордуме пересчитывать депутатов.

О нарушениях известно, что они были совершены в период с сентября по декабрь прошлого года. В частности, согласно данным из открытых источников, днем 5 сентября 2018 года автомобиль «Ауди» с госномером к 817 кк 99 припарковался на улице Шаболовка, 31 г. Очевидно, водитель не оплатил стоянку, поскольку 12 сентября столичное ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП) вынесло постановление о штрафе по ст. 8.14.2 КоАП – «Неуплата за размещение транспортного средства на платной городской парковке».

Второе нарушение, согласно открытым источникам, зафиксировано 20 октября 2018 года в 18:45 в Новопетровском проезде на Ленинградском шоссе. Штраф вынесен за несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги. Третий штраф также вынесен ГКУ АМПП 4 декабря прошлого года.

Источник: официальный сайт Службы судебных приставов

В Сети можно найти и фотографии автомобиля на местах нарушений

Оба штрафа, согласно данным на официальном сайте Федеральной службы судебных приставов, вынесены ООО «Ваш консалтинг», и не оплачены до сих пор. Учредителями компании, которая зарегистрирована в Москве на улице Красная Сосна, по информации ЕГРЮЛ, являются полный тезка спикера МГД Алексей Шапошников, а также его однофамилец Валерий Шапошников, при этом первый передал второму свою долю в доверительное управление.

По данным того же ЕГРЮЛ, соучредитель «Вашего консалтинга» Алексей Шапошников ранее являлся начальником регионального штаба МГО ВОО «Молодая Гвардия Единой России». Эту же должность занимал спикер Мосгордумы – согласно его официальной биографии.

Как ранее сообщал «Новый День», в Мосгордуме не стали разбираться в скандальной истории с голосующими «мертвыми душами» на заседании 26 декабря, когда рассматривался вопрос о двукратном повышении штрафов за неоплату парковки. Тогда депутат от КПРФ Елена Шувалова при голосовании насчитала 26 коллег в зале, а в системе почему-то появилась информация о проголосовавших 36 народных избранниках. Тогда спикер МГД на замечание Шуваловой с просьбой сравнить число реально присутствующих депутатов с данными явно допустившей ошибку системы, заявил, что полностью доверяет электронным средствам подсчета голосов.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

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