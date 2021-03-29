Конкурс 250 человек на место: мэрия Москвы вычисляет парковочных резидентов

Мэрия Москвы намерена отделить резидентов от автолюбителей. Как сообщила начальник управления развития парковочного пространства столичного департамента транспорта Мария Майорова, до конца года появится около 1000 парковочных мест для владельцев разрешений на парковку.

Как пишет «Интерфакс», в апреле на 39 улицах Москвы появится более 229 новых парковочных мест для владельцев парковочных разрешений (резидентов). Предполагается, что места будут оборудованы на улицах, где жителям трудно парковаться.

Майорова пояснила, что резидентам труднее всего находить место для парковки у точек притяжения населения.

В департамент уже поступило более 250 000 обращений по поводу выдачи парковочных разрешений.

Напомним, с 5 апреля в Москве расширят сеть платных парковок, также в городе появятся новые места для стоянок автомобилей резидентов. Речь идет о районах Пресненский, Басманный, Савеловский, Аэропорт, Даниловский, Донской, Нагорный, Бутырский, Лефортово, Внуково, Строгино, Левобережный, Головинский, Коптево, Войковский, Преображенское, Новогиреево, Южнопортовый, Нагатино-Садовники, Чертаново Южное, Фили-Давыдково, Выхино-Жулебино.

Как сообщал «Новый День», платные парковки появились в Москве 2012 году. С тех пор автомобилисты заплатили более 33,9 млрд рублей. Изначально речь шла только о центре города, но в последние годы зона платного парковочного пространства расширилась на отдаленные районы столицы. Так, 17 февраля к ней добавилось 80 улиц в 16 районах, включая Митино, Новогиреево, Внуково.

Москва, Александра Быстрицкая

Москва. Другие новости 29.03.21

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