«Это ведет к вакханалии и издевательствам»: в Мосгордуме оценили работу главы столичного департамента транспорта

Чиновники мэрии Москвы отвергли предложение депутата городской думы от КПРФ Евгения Ступина о поправках в городской Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), разрешающих инвалидам парковать свои машины бесплатно. На заседании комиссии Мосгордумы по законодательству представители департамента транспорта заявили, что все проблемы надо решать администрированием уже существующих норм. Правда, думский «возмутитель спокойствия» Елена Шувалова не преминула отметить, что пока все парковочные нововведения привели только «к вакханалии и издевательствам над москвичами».

«К сожалению, градостроительная политика у нас не продумана, и парковочных мест не хватает везде – и в центре, и на окраине, – пояснил на заседании свою инициативу депутат Ступин. – От этого часто страдают инвалиды, потому что когда они приезжают, их места уже заняты. Если же они ставят машины на обычные платные парковочные места, они получают штраф в 5 тысяч рублей». Эта сумма для пенсии инвалида, которая составляет меньше 20 тысяч рублей, просто неподъемна, подчеркнул депутат. По его словам, решением проблемы может стать разрешение столичным инвалидам парковать свои автомобили бесплатно на любой платной парковке.

Между тем, как заявил глава правового управления городского департамента транспорта Олег Зайцев, московский реестр инвалидов летом этого года был упразднен. Теперь столичным властям и законодателям нужно ориентироваться на федеральный реестр – однако в законопроекте указан именно городской документ. Стоит отметить, что свою инициативу Ступин внес в Мосгордуму еще в июле, однако рассмотрение законопроекта началось только в ноябре.

После юристов слово взяла начальник управления парковочного пространства департамента транспорта Мария Майорова. При обсуждении выяснилось, что чиновница не понимает, какую именно проблему Ступин хочет решить своим законопроектом. «Хотелось бы все-таки понять проблему, которую мы собираемся данным законопроектом решить», – бодро начала она.

«Депутатом Ступиным было отмечено, что сейчас инвалиды испытывают некие проблемы в поисках парковочных мест, доступных для стоянки, а места оказываются заняты, и так далее, и тому подобное», – небрежно обратила внимание Майорова. На взгляд департамента, «ситуация здесь такая… конечно сложная, ее безусловно нужно решать, но не законопроектами, а работой в направлении администрирования парковочных мест для инвалидов». Чиновница подчеркнула, что в Москве выполняется требование об отведении для транспорта инвалидов 10% всех парковочных мест. «В данный момент у нас 85 тысяч парковых мест в зоне платных парковой, и 9,5 тысячи из них выделено для бесплатной парковки инвалидов», – заявила она.

В департаменте рассчитывают, что текущую ситуацию с парковками для инвалидов изменит новый принятый в этом году порядок, по которому парковочные разрешения для этой категории граждан будут значиться в федеральном реестре – и поэтому чиновники не намерены поддерживать инициативу депутата Ступина.

Первый заместитель главы департамента соцзащиты населения Ольга Грачева со своей стороны заявила, что никаких глобальных проблем с парковкой инвалидов нет, поскольку соответствующих массовых жалоб в департамент не поступало.

«Честно говоря, я не понимаю, как [новый порядок] облегчит ситуацию, потому что инвалидов от этого меньше не станет, а парковочных мест не станет больше, – возразил Ступин. – Возможно, легче станет сама процедура, но и это еще не факт. А с точки зрения доступности парковок ничего не изменится».

В частности, в районе Некрасовка, действительно, предусмотрено 10 мест для автомобилей инвалидов – однако все они почему-то оказались с одной стороны квартала, попасть на другую человек с инвалидностью сможет только пешком. «Распределение-то происходит крайне неравномерно», – пояснил депутат.

Парковочные идеи Ступина поддержала депутат Елена Шувалова, которая в резких выражениях раскритиковала работу департамента транспорта во главе с Максимом Ликсутовым. Созданную им ситуацию в сфере парковочного пространства парламентарий назвала «совершенно жуткой». «Ни к каким разгрузкам улиц это не ведет, – заявила она. – Это ведет к какой-то вакханалии и издевательствам над москвичами». Так, получить резидентские парковочные разрешения могут не все жители столицы, с проблемами сталкивались в частности жильцы коммунальных квартир.

«В общем, я не знаю, кто руководит нашим департаментом транспорта, если они создали такую страшную и совершенно несравнимую с западными странами ситуацию в паковочном пространстве», – констатировала Шувалова.

В заключение депутат поинтересовалась, куда пошел металл от срезанных недавно трамвайных сетей – часть которых была только что отремонтирована, и где деньги от продажи этого металлолома.

Инициативу Ступина комиссия по законодательству тремя голосами «за» при одном воздержавшемся депутате Павле Тарасове все же рекомендовала рассмотреть на ближайшем заседании Мосгордумы, которое состоится 11 ноября в режиме видеосвязи.

Москва, Татьяна Дорофеева

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