Автостоянки любят счет: власти Москвы не сделают парковки бесплатными на время коронавирусных «каникул»

Московские власти не стали менять тарифы на парковку в связи с карантинными мерами против угрозы коронавируса. Как подчеркнули в пресс-службе столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, коронавирусные «каникулы» – не праздничные дни.

«Отвечаем на популярный сегодня вопрос про бесплатную парковку и езду по выделенкам. Предстоящие «каникулы» – это не праздничные дни (в соответствии с указом президента). Поэтому парковка остается платной. Еще раз просим никуда не ездить», – говорится в сообщении телеграмм-канала дептранса.

При этом в департаменте отметили, что никаких изменений движения транспорта по выеденным полосам также не планируется. «Все понимают, насколько сейчас важно обеспечить максимально оперативную и бесперебойную работу городского транспорта, передвижения оперативных служб и главное – карет скорой помощи, потому администрирование выделенных полос также не снимается. Оставайтесь дома, пожалуйста», – говорится в сообщении.

Как сообщал «Новый День», по последним данным в столице насчитывается 546 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Сегодня мэр Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 28 марта по 5 апреля в Москве будет временно приостановлена работа кафе, баров, ресторанов, буфетов, столовых и других точек общепита, за исключением тех, что обслуживают работников организаций. Исключением станут точки продажи блюд на вынос и через службы доставки.

На этот же срок в Москве будут закрыты объекты розничной торговли – за исключением аптек, продуктовых магазинов и точек продаже товаров первой необходимости. Кроме того, на неделю с 28 марта приостанавливается работа салонов красоты, парикмахерских, соляриев, бань и саун.

Напомним, накануне президент РФ заявил о переносе даты голосования по поправкам в Конституцию, объявил следующую неделю для россиян нерабочей и анонсировал ряд мер социальной поддержки в условиях распространения коронавируса.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 26.03.20

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