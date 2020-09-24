«Пользуйтесь общественным транспортом»: власти Москвы нашли выход для тех, кто не успевает за 5 минут оплатить парковку

Департамент транспорта Москвы выступил с неожиданными рекомендациями для столичных автомобилистов: чтобы не платить незаконный, по их мнению, штраф, владельцы машин должны ездить в общественном транспорте. Об этом сегодня на заседании комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам заявила представитель департамента транспорта Москвы. Чиновница наотрез отказалась признавать возможность существования сбоев в системе оплаты парковок.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат от «Справедливой России» Михаил Тимонов предложил внести в КоАП Москвы поправки, которые назвал «совершенно не политическими, а немножко улучшающими жизнь москвичей». В частности, как пояснил парламентарий, к нему обратился коллега из Госдумы с предложением инициировать законопроект о снижении штрафов за неоплату парковки с 5 тысяч до 2,5 тысяч рублей. Законодатель в ноябре 2019 года кратно увеличил сумму штрафа без учета платежеспособности граждан, подчеркнул Тимонов и привел несколько цитат премьер-министра Михаила Мишустина о необходимости инвентаризации законов. «Этот закон касается большого количества людей, он вызвал большой общественный резонанс, он способствует формированию у людей негативного образа государства», – уточнил Тимонов.

При этом депутат обратил внимание, что правительство Москвы сократило время, отведенное на оплату парковки с 15 до 5 минут, а потом делегировало все права по управлению парковками департаменту транспорта. Тимонов подчеркнул, что никакого разумного обоснования у такого трехкратного сокращения времени нет, и предложил вернуть 15 минут на оплату парковки.

Прокуратура и правовое управление Мосгордумы выдали отрицательный отзыв на законопроект. В ответ «эсер» отметил, что для него остается загадкой, чем его инициатива противоречит федеральному законодательству. Тимонов подчеркнул, что сами москвичи считают пять минут ничтожно малым временем для оплаты парковки.

Представитель департамента транспорта тут же посоветовала законодателям «ориентироваться на фактически данные, а не на пустые возгласы по поводу того, как москвичи относятся к тому или иному законодательному акту». 15-минутный интервал был сокращен, потому что «водители им злоупотребляли», заявила она.

«Большая доля неоплачиваемых парковок была создана такими недобросовестными водителями», – заверила чиновница. После этого столичные власти изучили вопрос о времени, которое автомобилисты тратят на оплату парковки, и решили, что большинство транзакций проходило в первые пять минут. «Логика установления такого периода оплаты существует, а логики, почему этот период нужно изменять, я не услышала», – заявила она.

Против идеи снижения штрафа выступила депутат от «Яблока» Дарья Беседина. «Сама идея штрафов – это заградительный момент, они не должны быть такими, чтобы их платить было удобно и несложно, – пояснила она. – Не боитесь ли вы, что снижение суммы штрафа может простимулировать какую-то часть москвичей чаще нарушать условия парковки и создать хаос на улице?»

«Нет, не боюсь. Сумма в 2,5 тысячи рублей достаточно весома для москвичей, а для тех, кому она пренебрежимо мала – и сумма в пять тысяч покажется пренебрежимо маленькой, – сказал в ответ Тимонов. – Такие есть, мы с вами их регулярно наблюдаем. Боюсь, именно они вызывают негативное отношение к автомобилистам. Хороший закон – это тот, который вызывает у граждан ощущение справедливости. А тут штраф за действие, которое невозможно исполнить при всем желании. Я лично несколько раз попадал в ситуацию, когда за пять минут из-за сбоя связи или в силу других причин я не успевал оплатить».

Тимонова поддержал депутат от КПРФ Павел Тарасов. «Человеку нужно дойти до паркомата, отстоять очередь, потому что это не идеальные условия, справиться с кнопочками. Не уложится он в пять минут. За какое общественно опасное деяние мы человека штрафуем на такую приличную сумму?» – обратился парламентарий к чиновнице. «Мы его штрафуем за неоплату парковки», – ответила она. «То есть пока он стоит в очереди – он преступник? Потому что не растолкал всех и не прорвался первым. Я правильно вас понимаю?», – упорствовал Тарасов. «Вы меня спросили, я вам ответила на конкретный вопрос», – заявила чиновница. «Хорошо, а что в этой ситуации должен делать человек? Он стоит в очереди к паркомату, и понимает, что не успевает», – не отступал Тарасов. «Он должен заплатить за парковку вовремя», – сделала вид, что не понимает вопроса сотрудница департамента. «Как? Вот он подъехал, а там очередь три человека, и он не успевает», – под смех коллег снова спросил Тарасов. «А что делать, если вы не успеваете на посадку в самолет?», – вопросом на вопрос ответила чиновница. «Я туда заранее могу приехать, а выпрыгнуть из машины и побежать вперед нее к паркомату я не могу», – возразил депутат. «Можете открыть приложение в телефоне, и заплатить», – заявила сотрудница. «А вот нет мобильного телефона, я не обязан его иметь. Я стою в очереди к паркомату и не успеваю», – предположил Тарасов. «А у вас есть доказательства того, что есть очереди у паркоматов?», – снова «не поняла» чиновника. «Есть доказательства, что я не успел, Куда я должен их деть? А если я приехал на массовое мероприятие, не ловит связь, а врывает, по соображениям безопасности отключают интернет. Что делать?», – задал вопрос Тарасов. «Пользуйтесь общественным транспортом», – нашла выход сотрудница департамента.

Депутат от КПРФ Елена Янчук со своей стороны предложила департаменту выйти на диалог о возможности возврата бесплатных парковок около социальных учреждений, таких как больницы, поликлиники и школы. «Департамент в принципе открыт для предложений, но мы говорим об ограниченном количестве парковочных мест в центре города, которые являются платными. Это не 100% всех парковочных мест в городе, это минимальная доля, не превышающая 5% от общего количества парковочных мест», – заявила чиновница, подчеркнув, что платные парковки только в центре столицы, и тут же обвинив депутатов в «жгучем интересе к этой категории парковок».

«Мне сейчас было удивительно слышать, что платные парковки только в центре, – вступил в дискуссию депутат от КПРФ Евгений Ступин. – У нас заМКАДное Новокосино теперь в центре?» «А я не говорила слово «в центре», – тут же «забыла» собственные слова сотрудница департамента. В итоге спор дошел до того, что главе комиссии Александру Семенникову пришлось призвать участников к порядку и предложить составить от комиссии официальные запросы в департамент транспорта.

В результате комиссия все же рекомендовала Мосгордуме рассмотреть законопроект Тимонова, отметив при этом, что документ не соответствует ряду законов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 24.09.20

Коронавирус наступает: мэрия Москвы советует жителям столицы сократить контакты. / В Мосгордуме «единоросс» обвинил коммуниста в связи с депутатом, сидящим под домашним арестом. / Вторая волна коронавируса ударит по Пенсионному фонду. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»