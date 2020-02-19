«Куда деваются деньги?» Прокурора Москвы просят найти средства, уплаченные москвичами за парковки

Прокурора Москвы Дениса Попова попросили выяснить, куда уходят средства, полученные от платных парковок. Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий запрос главе столичного надзорного ведомства направила депутат Мосгордумы Елена Шувалова.

Как отметила парламентарий сегодня на заседании городской думы, в Москве вводятся платные парковки дополнительно на 80 улицах. В то же время на многих действующих стоянках цена повысилась до максимальной в 380 рублей за час. При этом абонемент для жителей столицы стоит 300 тысяч рублей в год. «Москвичи считают, что [платные парковки] вводятся для обогащения кучки дельцов», – подчеркнула Шувалова.

«Куда ходят эти средства? Бюджет прибыли от них почти не имеет», – сказала депутат, пояснив, что в бюджете на 2020 в качестве поступлений от платных парковок заложена сумма примерно в 7 млрд рублей. «Но даже простые арифметически действия показывают, что доход должен быть во много раз больше, – заявила она. – 32 млрд по самым скромным прикидкам получилось лично у меня, если я брала минимальные показатели. Куда деваются деньги?»

Шувалова пояснила, что уточнить у городских чиновников эту информацию до сих пор не удалось, и даже Контрольно-счетная палата «приводит какие-то странные расчеты». «Прошу выяснить, куда уходят деньги и принять меры прокурорского реагирования по наличию платных парковок там, где в них нет необходимости», – заключила депутат.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 19.02.20

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