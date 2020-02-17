«Привет» от Ликсутова: в Москве расширили зону платных парковок еще на 80 улиц

С сегодняшнего дня в Москве еще на 80 улицах в 16 районах начали действовать платные парковки «исключительно по просьбе горожан». Соответствующий приказ утвержден департаментом транспорта Москвы. Согласно этому документу, еще на 90 улицах в центре города начал действовать самый дорогой дневной парковочный тариф – 380 рублей в час.

Новые платные парковки организованы в Беговом, Басманном, Головинском, Даниловском, Рязанском, Южнопортовом районах, а также в Люблино, Марьиной Роще, Северном и Южном Тушино, Новогиреево, Соколиной Горе, Митино, Внуково и Нагатино-Садовниках. Стоимость парковочного места зависит от района и начинается от 40 рублей в час.

Как уточнили в ГКУ «Администратор московского парковочного пространства» (АМПП), платные парковки введены по запросам местных жителей и депутатов. Однако, как заявил «Коммерсанту» глава Таганского муниципального района Илья Свиридов, это не соответствует действительности. По его словам, жители Таганки, где теперь появилось 26 новых платных участков, еще в ноябре 2019 года приходили на заседание совета депутатов района, чтобы выразить свой протест.

Свиридов отметил, что местные жители уже собрали 2 тысячи подписей под «правотворческой инициативой» – заново обсудить вопрос о расширении платной парковки на совете депутатов. Заседание намечено на 25 февраля.

Стоит отметить, что изменения также коснулись тарифов в центре города. С сегодняшнего дня общее число улиц с самым дорогим 380-рублевым тарифом выросло с 240 до 330 рублей. В этот список вошли, в частности, Малый Кисловский переулок, Китайгородский проезд и 2-я Миусская улица.

Примечательно, что власти понизили стоимость парковки на некоторых улицах. К примеру, если раньше на Верхней Красносельской улице можно было припарковаться за 60 рублей в час, то теперь – за 40 рублей в час.

Напомним, платные парковки в Москве действуют с 2012 года, за это время с автомобилистов собрано более 28,1 млрд руб. Сейчас в городе обустроено более 80 тысяч платных машино-мест на 1 тысяче улиц. Платные зоны контролируют 300 инспекторов АМПП с планшетами. Штраф за неоплату парковки составляет 5 тыс. руб., оплатить со скидкой его нельзя.

В конце апреля 2019 года «Левада-центр» выяснил, что жителей столицы из всех городских проблем больше всего раздражают высокие цены на парковки и отсутствие достаточного количества мест для автостоянок.

По оценке экспертов, московские власти под видом революционного развития городской инфраструктуры могут превратить центр российской столицы в элитный кластер с платным въездом, который станет слишком дорогим для обычных москвичей.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 17.02.20

Книжные магазины начали забастовку в знак поддержки фигурантов «пензенского дела» о терроризме. / Алла Пугачева рассказала о перенесенных пластических операциях. / Увидеть парад Победы и Путина: пенсионер из Сербии идет пешком в Москву. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»