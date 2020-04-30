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Четверг, 30 апреля 2020, 10:50 мск

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Майские праздники в Москве: объявлены «парковочные каникулы»

В Москве, где действует жесткий пропускной режим, в период майских праздников будет разрешена бесплатная парковка. Об этом сообщила пресс-служба ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

В ведомстве уточнили, в честь государственных праздничных дней, 1 и 2, 4 и 5, 9 и 11 мая в столице можно будет парковаться без оплаты везде, в том числе и на парковках с повышенным тарифом 380 рублей в час. При этом, в воскресные дни – 3 и 10 мая – бесплатная парковка будет только в зонах с обычными тарифом.

Плоскостные парковки со шлагбаумами продолжат работать в обычном режиме по действующим тарифам.

Как сообщал «Новый День», до 11 мая в Москве продолжает действовать пропускной режим. В пределах своего района передвигаться можно без электронного пропуска при условии соблюдения правил самоизоляции, однако для поездок на работу и по личным делам необходимо получить разрешение. С 22 апреля проверка пропусков переведена в автоматический режим: нарушителей будут выявлять по номерам автомобилей, а также по картам «Тройка», «Стрелка» и социальным картам, которые должны быть привязаны к пропуску.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 30.04.20

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