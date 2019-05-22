Будет, как в «Голос.Дети»: москвичи сопротивляются электронному голосованию на выборах

Депутатов Мосгордумы сегодня утром перед заседанием москвичи встретили одиночными пикетами. Как передает корреспондент РИА «Новый День», с похоронным венком и табличкой «Протест против антиконституционных введений в избирательное законодательство» к зданию думы утром пришла депутат МГД от КПРФ Елена Шувалова.

На своей странице в «Фейсбуке» Шувалова сообщила, что вышла с одиночным пикетом против принятия закона о проведении эксперимента с электронным голосованием на выборах в столичный парламент 8 сентября, а также закона, позволяющего дистанционно голосовать вахтовикам.

«Жизнь как будто нарочно преподносит нам доказательства недопустимости введения электронного голосования, опасности применения электронных методов, – отметила Шувалова. – На прошлой неделе в Интернете стали появляться сообщения о случаях хищения средств у граждан с использованием информационно-платежных терминалов Сбербанка. Греф пояснил, что в 3-4% случаев кибератак клиентов Сбербанка хакеры добиваются своей цели. А скандал с электронным онлайн голосованием в телевизионном шоу «Голос.Дети» уже стал притчей во языцех».

При этом депутат призвала всех неравнодушных горожан принести сегодня в Мосгордуму письма с протестом против проведения эксперимента.

Закон о проведении в Москве эксперимента с электронным голосованием на выборах 8 сентября накануне в третьем, окончательном чтении приняла Государственная дума. Выступавший на заседании нижней палаты российского парламента спикер Мосгордумы Алексей Шапошников отчитался о московском законопроекте, который МГД рассматривает одновременно с прохождением аналогичного закона в Госдуме.

Стоит отметить, что Шапошников «прославился» после инцидента с электронной системой голосования в Мосгордуме. На заседании 26 декабря, когда столичный парламент решил повысить вдвое штрафы за парковку до пяти тысяч рублей, на табло для голосования отобразилось, что в нем участвовали 36 депутатов. Однако Шувалова «по головам» насчитала только 26 коллег. На ее замечание Шапошников заявил, что сам считать не будет, поскольку полностью доверяет электронной системе голосования.

Москва, служба информации РИА «Новый День»

Москва. Другие новости 22.05.19

Кабмин России выступил против законопроекта о штрафах для чиновников за оскорбление народа. / Летним лагерям предписали улучшить качество питания детей. / США выдвинули ультиматум Турции из-за покупки российских C-400. Читать дальше

© 2019, РИА «Новый День»