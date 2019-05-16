Победу дочери Алсу на шоу «Голос» аннулировали из-за махинаций

Специалисты завершили первую часть расследования о возможном вмешательстве в голосование на шоу «Голос.Дети». Обнаруженные доказательства накруток и деятельности ботов вынудили создателей проекта аннулировать результаты финала, в котором победу присудили дочери певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова Микелле.

Расследование проводят эксперты Group-IB, передает РБК. «Проанализированный трафик позволил выявить факт наличия массированной автоматизированной отправки СМС на короткий номер в пользу одного из участников проекта «Голос. Дети», – рассказали в компании.

При этом на стороне лиц, задействованных в накрутке, возникла техническая неполадка, которая привела к попаданию части кода автоматизации в текст СМС. В наборе цифр присутствуют цифры 07 – порядковый номер, под которым в онлайн-голосовании можно было отправить голос за Микеллу Абрамову.

По данным Group-IB, в накрутке задействовали 300 номеров, все они принадлежат одному оператору и обслуживаются по одному тарифу, с них было отправлено более 8 тысяч СМС-сообщений. В настоящее время эти номера недоступны.

Кроме того, проверка IVR-трафика показала, что в одном из регионов активно действовали боты с самого начала голосования. Голоса поступали с номеров, последние цифры которых следуют подряд (39, 40, 41 и т.д.). Звонков с таких номеров для голосования за одного из участников поступило более 30 тысяч, отмечают специалисты.

Это только первая часть расследования, которое завершится в конце мая. Впрочем, уже этих данных оказалось достаточно для того, чтобы «Первый канал» аннулировал результаты финала шестого сезона проекта «Голос.Дети». «Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итог шоу», – сообщили представители канала.

Напомним, финал конкурса «Голос. Дети» был показан в прямом эфире «Первого канала» 26 апреля. В результате СМС-голосования зрителей Абрамова получила 55,5% голосов, однако объективность этого результата вызвала большие сомнения. Зрители назвали итоги конкурса подтасованными и проплаченными, посчитав, что девочка не заслужила победы.

Москва, Служба информации РИА «Новый День»

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